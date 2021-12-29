Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

Писатель и режиссер Евгений Гришковец избран на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

Как подчеркнули представители службы, Евгений Гришковец был избран единогласно. "Гришковец - авторитетный человек, на которого сложно надавить", - подчеркнул заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб.

Как сообщает ТАСС, заседание Общественного совета при ФСИН прошло сегодня. Это было первое заседание обновленного общественного совета при тюремном ведомстве. В мероприятии принял участие новый директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Предшественником Гришковца на посту главы Общественного совета при ФСИН был режиссер Владимир Меньшов, возглавлявший совет долгие годы. К сожалению, этим летом его не стало.