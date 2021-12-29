Закон Республики Ингушетия от 27 декабря 2021 года № 58-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 623 200,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 320 524,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 691 093,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 67 893,1 тыс. рублей покрывается за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 979 240,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 384 198,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 979 240,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 384 198,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы Фонда

Установить, что прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2022 год формируются в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Ингушетия, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в сумме 1 173 622,7 тыс. рублей, в том числе для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования 116 234,0 тыс. рублей, (в том числе за счет остатка средств нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января 2022 года).

2. Указанные средства учитываются на лицевом счете получателя по учету средств обязательного медицинского страхования и предназначаются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования (средства, формируемые за счет средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи);

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Формирование и использование нормированного страхового запаса Фонда осуществляется в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года средства субвенций, полученные в 2021 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Ингушетия в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

2. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств обязательного медицинского страхования, поступившие в бюджет Фонда (за исключением средств субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных межбюджетных трансфертов), образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года в связи с их неполным использованием, на завершение расчетов в 2022 году на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

3. Учитывать в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на основании уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, получаемым в 2022 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования сверх утвержденных настоящим Законом доходов, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, и направлять их в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что средства, полученные медицинскими организациями на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, расходуются ими в соответствии с Генеральным тарифным соглашением, действующим на территории Республики Ингушетия.

5. Установить, что Фонд вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи при необходимости осуществления в ходе исполнения бюджета Фонда перераспределения в 2022 году бюджетных ассигнований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Установить, что средства, поступившие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда, перечисленные медицинским организациям и использованные ими не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие бюджеты.

7. Установить, что остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования в соответствии с решениями Фонда направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, с последующим их восстановлением.

Статья 8. Предоставление средств страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

1. Средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования предоставляются страховым медицинским организациям в соответствии с нормативом расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию.

2.Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2022 год, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов







