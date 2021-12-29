Какие инвестиционные прогнозы оправдались в 2021 году

Новости

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
На Украине два человека погибли при взрыве в больнице 01:49
Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний 01:27
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 28.12.2021
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 28.12.2021
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Какие инвестиционные прогнозы оправдались в 2021 году

Текст: Дмитрий Хохлов
2021 год стал уникальным для мировых и российских фондовых рынков. Синергия роста биржевых индексов, сырья, доллара, криптовалют и вложений в недвижимость с волатильностью валют и инфляционным ударом сделала уходящий год достаточно успешным для тех, кто выбрал фондовый рынок акций для инвестиций. Он привлек почти 900 млрд долларов за текущий год, что превысило объемы инвестиций за последние 19 лет. Насколько результаты уходящего года превзошли прогнозы, "РГ" рассказал эксперт.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Николай Моженков, создатель и президент закрытого клуба предпринимателей Conclave:

- Высокие показатели мировых фондовых рынков связаны с дешевыми купюрами, выпущенными в США, Европе и Китае, а также с нарастающими темпами восстановления экономик развитых мировых держав. Объем поступивших инвестиций в рынок акций превзошел не только все оптимистичные прогнозы на 2021 год, но и уровень вложений в другие сегменты. Например, фонды облигаций привлекли только половину от вложений в акции - 496 млрд долларов, а фонды денежного рынка только треть - 260 млрд.

Фото: Сергей Куксин
Из-за роста цен россияне начали покупать технику в качестве инвестиций

Положительная динамика фондовых рынков образовалась еще в 2020 году: резкий рост в начале года, спонтанные распродажи в марте из-за пандемии и рекордный рост в ноябре-декабре. Увеличилось и число частных инвесторов - только на Мосбирже в прошлом году зарегистрировалось 5 млн участников, общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 3 млн. Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей, авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.

Именно эти тренды сформировали фондовый рынок 2021 года и позволили сбыться многим прогнозам с гораздо более высокими показателями, чем ожидалось. Например, что объемы вложений в ценные бумаги превысят количество депозитов. Что самыми перспективными направлениями для инвестиций в американские компании станут нефтегазовая и IT отрасли: в итоге доходность этих компаний выросла на 46% и 31% соответственно, как и дивиденды инвесторов. По итогам года также реализуются такие прогнозы, как рост стоимости нефти и снижение - золота, при этом нефть, а вместе с ней и рубль (+2%), подорожали в среднем на 30-40% быстрее, чем ожидалось.

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций

Американский рынок по итогам года стал наиболее выгодным для инвестиций, что было ожидаемо. Доходность от вложений в крупнейшие технологические компании США выросла от 20 до 50%. На криптовалютном рынке лидирующую позицию по-прежнему занимает биткоин - его котировки за год выросли с 30 000 до 56 000 долларов. Доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости осталась на прогнозируемом уровне в пределах 10-20%, которые приобретают площадь не для извлечения краткосрочного, а в целях долгосрочного владения активом.

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что он был самым эффективным и выгодным как для частных инвесторов, так и для компаний. В 2022 году неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений в виде рисков ускоряющейся долларовой инфляции, ограничений из-за нового штамма коронавируса, напряжения в геополитической ситуации. Поэтому к вопросу инвестирования необходимо подходить серьезно - обращать большее внимание на зарубежные фондовые рынки, диверсифицировать портфель и регулярно мониторить ситуацию.

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах