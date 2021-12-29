Какие инвестиционные прогнозы оправдались в 2021 году

Николай Моженков, создатель и президент закрытого клуба предпринимателей Conclave:
- Высокие показатели мировых фондовых рынков связаны с дешевыми купюрами, выпущенными в США, Европе и Китае, а также с нарастающими темпами восстановления экономик развитых мировых держав. Объем поступивших инвестиций в рынок акций превзошел не только все оптимистичные прогнозы на 2021 год, но и уровень вложений в другие сегменты. Например, фонды облигаций привлекли только половину от вложений в акции - 496 млрд долларов, а фонды денежного рынка только треть - 260 млрд.
Положительная динамика фондовых рынков образовалась еще в 2020 году: резкий рост в начале года, спонтанные распродажи в марте из-за пандемии и рекордный рост в ноябре-декабре. Увеличилось и число частных инвесторов - только на Мосбирже в прошлом году зарегистрировалось 5 млн участников, общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 3 млн. Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей, авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.
Именно эти тренды сформировали фондовый рынок 2021 года и позволили сбыться многим прогнозам с гораздо более высокими показателями, чем ожидалось. Например, что объемы вложений в ценные бумаги превысят количество депозитов. Что самыми перспективными направлениями для инвестиций в американские компании станут нефтегазовая и IT отрасли: в итоге доходность этих компаний выросла на 46% и 31% соответственно, как и дивиденды инвесторов. По итогам года также реализуются такие прогнозы, как рост стоимости нефти и снижение - золота, при этом нефть, а вместе с ней и рубль (+2%), подорожали в среднем на 30-40% быстрее, чем ожидалось.
Американский рынок по итогам года стал наиболее выгодным для инвестиций, что было ожидаемо. Доходность от вложений в крупнейшие технологические компании США выросла от 20 до 50%. На криптовалютном рынке лидирующую позицию по-прежнему занимает биткоин - его котировки за год выросли с 30 000 до 56 000 долларов. Доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости осталась на прогнозируемом уровне в пределах 10-20%, которые приобретают площадь не для извлечения краткосрочного, а в целях долгосрочного владения активом.
По итогам 2021 года можно сделать вывод, что он был самым эффективным и выгодным как для частных инвесторов, так и для компаний. В 2022 году неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений в виде рисков ускоряющейся долларовой инфляции, ограничений из-за нового штамма коронавируса, напряжения в геополитической ситуации. Поэтому к вопросу инвестирования необходимо подходить серьезно - обращать большее внимание на зарубежные фондовые рынки, диверсифицировать портфель и регулярно мониторить ситуацию.