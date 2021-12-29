Какие инвестиционные прогнозы оправдались в 2021 году

2021 год стал уникальным для мировых и российских фондовых рынков. Синергия роста биржевых индексов, сырья, доллара, криптовалют и вложений в недвижимость с волатильностью валют и инфляционным ударом сделала уходящий год достаточно успешным для тех, кто выбрал фондовый рынок акций для инвестиций. Он привлек почти 900 млрд долларов за текущий год, что превысило объемы инвестиций за последние 19 лет. Насколько результаты уходящего года превзошли прогнозы, "РГ" рассказал эксперт.

Николай Моженков, создатель и президент закрытого клуба предпринимателей Conclave:

- Высокие показатели мировых фондовых рынков связаны с дешевыми купюрами, выпущенными в США, Европе и Китае, а также с нарастающими темпами восстановления экономик развитых мировых держав. Объем поступивших инвестиций в рынок акций превзошел не только все оптимистичные прогнозы на 2021 год, но и уровень вложений в другие сегменты. Например, фонды облигаций привлекли только половину от вложений в акции - 496 млрд долларов, а фонды денежного рынка только треть - 260 млрд.

Положительная динамика фондовых рынков образовалась еще в 2020 году: резкий рост в начале года, спонтанные распродажи в марте из-за пандемии и рекордный рост в ноябре-декабре. Увеличилось и число частных инвесторов - только на Мосбирже в прошлом году зарегистрировалось 5 млн участников, общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 3 млн. Диверсификация портфеля вложений стала основным трендом среди частных инвесторов, которая сохранилась и в текущем году. По-прежнему наиболее востребованными остаются акции компаний нефтегазовой и финансовой отраслей, авиаперевозчиков и импортных IT-компаний.

Именно эти тренды сформировали фондовый рынок 2021 года и позволили сбыться многим прогнозам с гораздо более высокими показателями, чем ожидалось. Например, что объемы вложений в ценные бумаги превысят количество депозитов. Что самыми перспективными направлениями для инвестиций в американские компании станут нефтегазовая и IT отрасли: в итоге доходность этих компаний выросла на 46% и 31% соответственно, как и дивиденды инвесторов. По итогам года также реализуются такие прогнозы, как рост стоимости нефти и снижение - золота, при этом нефть, а вместе с ней и рубль (+2%), подорожали в среднем на 30-40% быстрее, чем ожидалось.

Американский рынок по итогам года стал наиболее выгодным для инвестиций, что было ожидаемо. Доходность от вложений в крупнейшие технологические компании США выросла от 20 до 50%. На криптовалютном рынке лидирующую позицию по-прежнему занимает биткоин - его котировки за год выросли с 30 000 до 56 000 долларов. Доля инвесторов в общем количестве покупателей недвижимости осталась на прогнозируемом уровне в пределах 10-20%, которые приобретают площадь не для извлечения краткосрочного, а в целях долгосрочного владения активом.

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что он был самым эффективным и выгодным как для частных инвесторов, так и для компаний. В 2022 году неизбежны последствия роста объемов во всех сегментах вложений в виде рисков ускоряющейся долларовой инфляции, ограничений из-за нового штамма коронавируса, напряжения в геополитической ситуации. Поэтому к вопросу инвестирования необходимо подходить серьезно - обращать большее внимание на зарубежные фондовые рынки, диверсифицировать портфель и регулярно мониторить ситуацию.