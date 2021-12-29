Какие планеты можно будет наблюдать в новогодние вечера

В предновогодние и новогодние вечера можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса. Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами до 7 января 2022 года. Как рассказали в Московском планетарии, лучшее время наблюдения - 17:00 мск, так как после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 - Сатурн, а после 20:30 мск - Юпитер.

Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран - всю ночь, правда, только в телескопы. 4-5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России. Закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды.

Первый новогодний звездопад прольется 3 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета. Причем идеальные условия видимости - на всей территории России.

Еще одно интересное событие - 3 января комета Леонарда пролетит вблизи Солнца на расстоянии 92 млн км. По словам специалистов, сейчас она наблюдается на Южном небе. Искать ее нужно примерно через 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта на вечернем небе на юге России, Украины, Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии. Необходимы бинокли и телескопы.

А 4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году.

Одно из самых ярких астрономических событий 2022 года случится 8 декабря: полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс, который в это время будет в противостоянии с Солнцем. Произойдет это редкое астрономическое событие в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы.

Для Марса в 2022 году благоприятное время для наблюдений - вторая половина года. Осенними и зимними ночами Марс будет сиять яркой красной "звездой" высоко над южным горизонтом.