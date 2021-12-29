Какие планеты можно будет наблюдать в новогодние вечера

Новости

В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2" 16:07
Названа причина пожара в ковидном госпитале в Красноярске 15:54
Роспотребнадзор напомнил, где найти важную информацию о вакцинации 15:48
Аналитики: Доля продаж 5G-смартфонов не превысит 5% в 2022 году 15:31
СМИ: Марко Николич возглавит ЦСКА в январе 15:27
Президент воронежской торгово-промышленной палаты погиб в ДТП 15:25
В Саратове произошел пожар в школе, где учился Олег Табаков 15:10
В Минпромторге ответили на жалобу ЕС о "нарушении" Россией норм ВТО 15:07
Глава РФПИ оценил шансы на окончание пандемии в новом году 14:57
МИД России: Москва не будет признавать талибов в одностороннем порядке 14:56
МИД РФ: Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции 14:48
В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов 14:36
Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40% 14:32
Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения 14:27
Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства 14:16
РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов 14:10
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на 2023 год 13:59
Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов 13:56
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России 13:52
Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…" 13:32
"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер 13:30
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной" 13:16
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" 13:12
В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд 13:05
В Москве городские службы перейдут на усиленный режим в праздники 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 15:08
Рубрика: Общество

Какие планеты можно будет наблюдать в новогодние вечера

Текст: Наталия Ячменникова
В предновогодние и новогодние вечера можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса. Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами до 7 января 2022 года. Как рассказали в Московском планетарии, лучшее время наблюдения - 17:00 мск, так как после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 - Сатурн, а после 20:30 мск - Юпитер.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран - всю ночь, правда, только в телескопы. 4-5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России. Закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды.

Первый новогодний звездопад прольется 3 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета. Причем идеальные условия видимости - на всей территории России.

Еще одно интересное событие - 3 января комета Леонарда пролетит вблизи Солнца на расстоянии 92 млн км. По словам специалистов, сейчас она наблюдается на Южном небе. Искать ее нужно примерно через 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта на вечернем небе на юге России, Украины, Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии. Необходимы бинокли и телескопы.

А 4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году.

Одно из самых ярких астрономических событий 2022 года случится 8 декабря: полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс, который в это время будет в противостоянии с Солнцем. Произойдет это редкое астрономическое событие в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы.

Для Марса в 2022 году благоприятное время для наблюдений - вторая половина года. Осенними и зимними ночами Марс будет сиять яркой красной "звездой" высоко над южным горизонтом.

Общество Космос

Главное сегодня

Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год