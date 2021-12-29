Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях

2021 год скоро уйдет в историю, запомнившись как один из самых насыщенных периодов в жизни всего мира. Первая очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, долгожданная летняя Олимпиада в Токио, неожиданный и ожесточенный штурм Капитолия в Соединенных Штатах, захват талибами (запрещенная в РФ организация) власти в Афганистане, окончание эпохи Ангелы Меркель в Германии, непрекращающаяся борьба с пандемией коронавируса и первые в мире съемки кино в космосе. "Российская газета" отобрала фотографии, иллюстрирующие самые знаковые события этого года.

26 июля 2021 года. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996-го завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх. Фото: Dylan Martinez/ REUTERS

16 июня 2021 года. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Фото: Константин Завражин/ РГ

8 августа 2021 года. Лионель Месси не смог сдержать слез на пресс-конференции, посвященной уходу из "Барселоны". Фото: Albert Gea/REUTERS

12 декабря 2021 года. Разрушенный сильнейшим торнадо дом в Доусон-Спрингс, штат Кентукки. Стихийное бедствие унесло десятки жизней, более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Фото: Michael Clubb/ AP Photo

21 апреля 2016 года. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Фото: Пресс-служба Суэцкого канала/ РИА Новости

7 августа 2021 года. Сборная России по синхронному плаванию во время исполнения произвольной командной программы на Олимпийских играх в Токио. Фото: Kyodo News/ REUTERS

31 июля 2021 года. Россиянки Ольга Никитина, Светлана Шевелева и София Позднякова после победы в командных соревнованиях по сабле на Олимпиаде в Токио. В финале девушки победили француженок – 45:41. Фото: Maxim Shemetov/ REUTERS

29 ноября 2021 года. Солдаты испанской армии наблюдают с холма за потоками лавы во время извержения вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо на острове Пальма. Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo

2 декабря 2021 года. Уходящая в отставку канцлер Германии Ангела Меркель - на традиционной военной церемонии проводов. Фото: Fabrizio Bensch/ REUTERS

5 октября 2021 года. Экипаж фильма "Вызов" на Байконуре перед полетом первого в мире киноэкипажа на МКС. Фото: Саша Гусов/ Первый канал

16-летний Ахраф - возле забора между испано-марокканской границей. Он сделал поплавок из девяти пластиковых бутылок на случай, если силы его покинут. 19 мая 2021 года тысячи мигрантов переплыли границу в Сеуте. Фото: JON NAZCA/ Reuters

6 января 2021 года. Джейк Анджели, известный как QShaman, присоединяется к штурму Капитолия в Вашингтоне и врывается в здание Конгресса. Фото: Chris Kleponis/ Sipa/ Reuters

10 июля 2021. Обломки пассажирского самолета АН-26 на месте крушения в Камчатском крае. Фото: РИА Новости

29 апреля 2021 года. Мужчина среди погребальных костров жертв коронавируса в крематории на окраине Нью-Дели. Фото: Amit Sharma/ AP Photo

20 января 2021 года. Президент США Джо Байден (слева) и вице-президент Майк Пенс (справа) наблюдают, как Леди Гага сходит со сцены, исполняя национальный гимн во время 59-й церемонии президентской инаугурации в Капитолии США в Вашингтоне. Фото: Andrew Harnik/ AP Photo

6 сентября 2021. Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно. Фото: Nord Stream 2/ РИА Новости

16 июня 2021 года. Болельщик сборной России - перед матчем группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Финляндии и России в Санкт-Петербурге. Фото: Lars Baron/ Getty Images

30 октября 2021 года. Дом, покрытый пеплом продолжающего извергаться вулкана на острове Пальма, Испания. Извержение на гряде Кумбре-Вьеха началось 19 сентября и завершилось только в декабре. Потоки лавы разрушили около 3 тысяч зданий. Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo

А это уже Турция. 30 июля 2021 года. Крупный лесной пожар в районе популярного курорта Мармарис. Пожары возникли на юге Турции при температуре +40 градусов по Цельсию и сильном ветре, затронув туристическую инфраструктуру. Несколько отелей были вынуждены эвакуировать туристов. Фото: Алина Кваша/ ТАСС

13 мая 2021 года. Авиаудар израильских сил по зданиям в секторе Газа. В мае конфликт сил Израиля и Палестины обострился с новой силой. Взаимные обстрелы шли 11 дней, в результате погибли минимум 26 человек. Фото: Hatem Moussa/ AP Photo

3 февраля 2021 года. Поезд проезжает железнодорожный переезд во время наводнения во Франкфурте, вызванного дождями и тающим снегом. Фото: Michael Probst/ AP Photo

28 июня 2021 года. Артисты в костюмах спасателей собираются вокруг флага Коммунистической партии во время гала-шоу в преддверии 100-летия основания Коммунистической партии Китая. Фото: Ng Han Guan/ AP Photo

26 мая 2021 года. Жители Шри-Ланки убирают обломки контейнеров с судна X-Press Pearl, горевшего у берегов страны в течение восьми дней. Фото: Eranga Jayawardena/ AP Photo

26 февраля 2021 года. Танцоры Штутгартской балетной труппы Элиза Баденес и Фридеман Фогель принимают участие в спектакле "Социальные дистанционные стеки" концептуального художника Флориана Менерта в школе Джона Крэнко. Фото: Ralph Orlowski / Reuters

7 июня 2021 года. Дикие азиатские слоны отдыхают в районе Цзиньнин города Куньмин, китайской провинции Юньнань. Стадо из 15 слонов, включая одного родившегося во время путешествия, преодолело сотни километров, после того как покинуло свою привычную среду обитания в Национальном природном заповеднике Сишуанбаньна. Фото: China Daily / Reuters

20 июня 2021 года. Мужчина спасает вещи из затопленного дома на берегу реки Меламчи в Синдхупалчоке. Сильнейшее наводнение произошло в Непале в результате обрушившихся на страну проливных дождей. По меньшей мере 65 человек погибли и десятки пропали без вести. Фото: Navesh Chitrakar/ Reuters

28 сентября 2021 года. Вид на извержение вулкана из окна кухни в Эль-Пасо на острове Пальма, Канарские острова. Фото: Jon Nazca/ Reuters

5 июля 2021 года. Рабочие возле автомобиля на затопленной улице в микрорайоне Кудепста. В начале июля в Сочи выпала месячная норма осадков, некоторые реки вышли из берегов, и курортный город оказался подтопленным. Сильнее всего пострадали районы Хоста и Кудепста, расположенные между Сочи и Адлером. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

15 июня 2021 года. Турецкие суда занимаются очисткой поверхности Мраморного моря, пытаясь собрать толстый слой "морских соплей" - специфической слизи, представляющей угрозу морской флоре и фауне в Стамбуле. Появление слизи связывают с отходами промышленных предприятий и сбросами из канализационных сетей. Фото: Umit Bektas/ Reuters

17 октября 2021 года. Игроки российской киберспортивной организации Team Spirit после триумфальной победы на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International в Бухаресте. Team Spirit за победу заработала 18,2 млн долларов. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

17 апреля 2021 года. Королева Великобритании Елизавета II во время похорон британского принца Филиппа в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Фото: Jonathan Brady/ AFP

30 августа 2021 года. Последний американский солдат, покинувший Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией садится на борт С-17 ВВС США, завершая миссию США в Кабуле. Фото: DeptofDefense/ twitter.com

17 ноября 2021 года. Мигранты в лагере у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября. Польские силовики применили слезоточивый газ, звучали выстрелы, взорвалось несколько светошумовых гранат. Фото: Леонид Щеглов/ БелТА/ ТАСС

29 августа 2021 года. Сборная России по пляжному футболу в третий раз стала чемпионом мира, в финале уверенно победив команду Японии - 5:2. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

22 июня 2021 года. Последствия наводнения в Ялте. Потоп стал сильнейшим за столетие: настолько же сильно город заливало лишь в 1922 году. Фото: Юлия Крымова/ РГ

21 июля 2021 года. Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” во время стыковки с Международной космической станцией. Модуль стал крупнейшей космической лабораторией, когда-либо запущенной на орбиту Россией. Фото: Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

26 ноября 2021 года. Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель Александр Заковряшин. Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. Причиной инцидента стало возгорание угольной пыли в вентиляционной штольне, после чего дым распространился по всей шахте. На момент происшествия в шахте находилось 285 горняков, эвакуировать удалось 239 человек, не менее 57 человек пострадали, 51 человек погиб, в их числе 5 горноспасателей. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

8 декабря 2021 года. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель символически передает полномочия своему преемнику Олафу Шольцу в Ведомстве федерального канцлера в Берлине. Фото: Fabrizio Bensch/ Reuters