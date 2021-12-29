Кардиохирург Лео Бокерия приглашает посоревноваться в новогоднем пешем марафоне

30 декабря стартует "Новогодний марафон" - в ходьбе могут соревноваться все желающие: можно объединиться в семейную команду или шагать вместе с коллегами, можно выступать индивидуально - достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении. Идея проведения новогодних каникул в таком "зожовском" режиме принадлежит знаменитому кардиохирургу Лео Бокерия. Доктор, которому неделю назад исполнилось 82 года, знает на собственном опыте: движение сохраняет здоровье и работоспособность на долгие годы.

"У зимней ходьбы множество преимуществ: быстрая прогулка в холодную погоду заставляет сердце биться быстрее, повышает уровень энергии и помогает сжечь лишние калории. Выделение времени в своем графике на то, чтобы насладиться драгоценным дневным светом, также может помочь облегчить зимнюю хандру, поддержать качественный сон и повысить ваш иммунитет во время сезона гриппа (и COVID-19)", - отмечают эксперты возглавляемой Бокерия "Лиги здоровья нации", которая выступает организатором марафона.

Знаменитый кардиохирург и "Лига здоровья нации" приглашают ходоков объединиться в семейные и сборные команды по ходьбе и встретить Новый год в режиме прогулок за здоровьем, хорошим настроением и бонусами. Марафон стартует 30 декабря 2021 года и продлится по 14 января 2022 года. В эти дни все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях "Новогодние семейные маршруты здоровья - 2022", и "Новогодние командные маршруты здоровья - 2022" в рамках программы повышения физической активности "Человек идущий" (Homo ambulans).

Поучаствовать в соревнованиях очень просто: всем членам команд нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение для подсчета шагов "Человек идущий", зарегистрироваться в соревнованиях как команда, дальше - просто побольше ходить в праздники.

В этом году "Новогодний марафон-2022" впервые проводится и для "индивидуалов" - будут подводиться итоги соревнований по фоновой ходьбе и в индивидуальном зачете. Никаких ограничений количества шагов в день не предусмотрено. "Для ходоков этой категории целью является достижение максимального результата по количеству шагов за период проведения соревнований без ограничений по количеству шагов в день", - пояснили организаторы соревнований.

Конечно, главный бонус для участников - хорошее настроение и самочувствие. Специалисты говорят, что уже через неделю после начала регулярных тренировок человек начинает ощущать их положительный эффект. Тем не менее, материальные поощрения для самых активных тоже будут - в рамках соревнований всем участникам будут начисляться баллы за шаги, которые конвертируются в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Победители соревнований и самые активные участники получат призы и подарки от партнеров "Лиги здоровья нации".

"Особую актуальность соревнования имеют в связи с длинными новогодними и рождественскими праздниками, ведь традиционно они становятся причиной снижения общей двигательной активности, что, в свою очередь, негативно сказывается на физическом, эмоциональном и психическом состоянии людей. В последние два года ситуация стала более острой в связи с пандемией COVID-19. Проведите новогодние и рождественские праздники в совместных пешеходных прогулках, активно шагая к отличному здоровью, хорошему настроению и новым личным рекордам. Желаю всем крепости тела, бодрости духа и успехов в ходьбе!" - приглашает президент Лиги здоровья нации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

Кардиохирург настаивает: самый эффективный способ восстановить физическую форму и поддерживать ее - это ходьба. "Мы достоверно знаем, было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило, что люди, которые, подчеркну, ходят всего два часа в неделю, живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Это упражнение настолько простое и естественное, что с ним справятся даже новички и те, кто все откладывает время для занятия спортом. У ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование. Мы создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку в общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад", - поясняет Лео Бокерия.

Результат, по мнению академика, будет еще лучше, если разбить эти два часа на несколько дней, так как в физической активности важна регулярность. Известный кардиохирург также отмечает, что у людей, начинающих больше ходить, постепенно появляется потребность и в дополнительных занятиях спортом - люди идут в тренажерный зал, на йогу, садятся на велосипед, отправляются в бассейн.

Выход на природу, свежий воздух и солнечный свет в зимние месяцы являются отличными антидепрессантами, поднимая настроение, - это также подтверждено исследованиями. Люди во время интенсивных прогулок на морозе, как правило, не перегреваются, если они правильно одеты, поэтому они могут тренироваться дольше и активнее, чем в жаркую погоду.

Исследования, проведенные в Японии, показали: в свежем воздухе, особенно, если человек находится на природе, присутствуют фитонциды - переносимые по воздуху органические соединения с антибактериальными свойствами. Это еще один укрепляющий здоровье фактор. Во всяком случае, когда ученые измерили влияние трехдневного пребывания в лесу на активность белых кровяных телец, их активность повысилась, и эффект держался более 30 дней. Эти клетки нашей иммунной системы называют естественными киллерами (NK), они борются с болезнями в организме.

Еще один большой бонус - воздействие низких температур активизирует бурый жир в организме - это особый жир, который сжигает, а не накапливает калории. В Американском журнале биологии человека были опубликованы результаты исследования, согласно которым во время походов в холодную погоду тратится на 34% больше калорий, чем при аналогичных нагрузках, но при более высоких температурах. В среднем зимой мужчины сжигали 4787 калорий в день (женщины - 3880). Весной на ту же дистанцию у мужчин потреблялось 3822 калории, а у женщин - 3801 калория.

С какой интенсивностью начать тренировки, чтобы не навредить здоровью? Эксперты "Лиги здоровья нации" напоминают о простом тесте: "пение-разговор". "Человек должен идти в достаточно быстром темпе, чтобы он достаточно запыхался, чтобы петь, но не так быстро, чтобы он не мог говорить", - пояснил инструктор ЗОЖ и ГТО, вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

В свою очередь, чтобы вывести сжигание калорий на новый уровень, добавляйте быстрые интервалы к своей прогулке. Исследования показывают, что включение более интенсивных интервалов в ваши тренировки поможет вам сбросить больше веса. "Увеличение темпа ходьбы на несколько минут, а затем возвращение к обычной ходьбе имеет большие преимущества, - говорит Николай Кононов. - Независимо от количества сжигаемых калорий, интенсивность ходьбы приносит пользу вашей кардиореспираторной системе, так что это хорошая идея - встряхнуться таким образом, когда вы можете. Для некоторых людей даже 150 минут умеренных физических упражнений в неделю кажутся недостижимыми. Однако не позволяйте этому отпугивать вас, вы должны планировать свой режим упражнений исходя из того, что вам подходит, и помнить: каждая минута на счету, немного физической активности всегда лучше, чем никакой!"

Регистрация участников соревнований проходит в мобильном приложении "Человек идущий", которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.