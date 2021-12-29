Китай призвал США к "ответственному поведению в космическом пространстве"

Новости

Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 22:00
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 21:46
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 21:40
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 21:38
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 21:35
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 21:03
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 20:57
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 20:50
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 20:49
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 20:38
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 20:35
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 20:33
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 20:31
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 20:22
Доктор Агапкин рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 20:14
Путин забросил первую шайбу, Лукашенко - вторую 19:42
В Оренбуржье отменили QR-коды в театрах и на концертах 19:32
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о ценах на бензин 19:29
Поставки самолета МС-21 могут начаться в 3-м квартале 2022 года 19:19
Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 19:18
Работу МЦД продлят в новогоднюю ночь 19:15
Депутат предложила продлить школьные каникулы на неделю 19:03
Годовой объем жилья построен за 11 месяцев 19:00
ФАС нашла в действиях металлургов нарушение антимонопольного законодательства 18:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру 18:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции на новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции на новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 21:21
Рубрика: В мире

Китай призвал США к "ответственному поведению в космическом пространстве"

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Китай призвал Соединенные Штаты к "ответственному поведению в космическом пространстве", обвинив их в игнорировании международных обязательств. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал два "опасных сближения" на околоземной орбите между китайской космической станцией "Тяньгун" с экипажем из трех человек и спутниками Starlink компании SpaceX Илона Маска. По данным Пекина, инциденты произошли в конце весны и в октябре этого года.

В частности, как было указано в ноте, подготовленной в декабре постпредством КНР при ООН в Вене, в период с 16 мая по 24 июня спутник Starlink-1095 снизился с орбиты на высоте 555 километров до орбиты высотой порядка 382 километров, вынудив основной модуль "Тяньгун" 1 июля выполнить маневр уклонения, чтобы избежать потенциального столкновения. Также 21 октября маневры спутника Starlink-2305 привели к опасному сближению со станцией, вновь вынудив последнюю уклоняться от опасности.

Фото: AFP/WIN MCNAMEE
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы

При этом спутники Starlink угрожают не только китайским тайконавтам. NASA было вынуждено в ноябре отменить выход космонавтов из МКС из-за угрозы столкновения со спутниками Маска.

В настоящее время на орбите находятся более 1600 спутников компании SpaceX, а Федеральная комиссия США по связи дала Маску разрешение вывести на орбиту в общей сложности до 12 тысяч спутников. При этом, согласно исследованиям группы космических исследований британского Саутгемптонского университета, каждую неделю одни только спутники Starlink создают опасность примерно 1600 столкновений. Всего же на орбите, по сведениям ООН, находится около 12 070 искусственных космических объектов (5860 из них принадлежат США), плюс большое количество космического мусора. Все это создает повышенную опасность столкновений и аварий. И только строгий контроль за движением космических объектов и соблюдение международных договоренностей могут минимизировать опасность столкновения.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Ростуризм предложил поменять систему финансовых гарантий в туротрасли
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции