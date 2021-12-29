Китай призвал США к "ответственному поведению в космическом пространстве"

Китай призвал Соединенные Штаты к "ответственному поведению в космическом пространстве", обвинив их в игнорировании международных обязательств. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал два "опасных сближения" на околоземной орбите между китайской космической станцией "Тяньгун" с экипажем из трех человек и спутниками Starlink компании SpaceX Илона Маска. По данным Пекина, инциденты произошли в конце весны и в октябре этого года.

В частности, как было указано в ноте, подготовленной в декабре постпредством КНР при ООН в Вене, в период с 16 мая по 24 июня спутник Starlink-1095 снизился с орбиты на высоте 555 километров до орбиты высотой порядка 382 километров, вынудив основной модуль "Тяньгун" 1 июля выполнить маневр уклонения, чтобы избежать потенциального столкновения. Также 21 октября маневры спутника Starlink-2305 привели к опасному сближению со станцией, вновь вынудив последнюю уклоняться от опасности.

При этом спутники Starlink угрожают не только китайским тайконавтам. NASA было вынуждено в ноябре отменить выход космонавтов из МКС из-за угрозы столкновения со спутниками Маска.

В настоящее время на орбите находятся более 1600 спутников компании SpaceX, а Федеральная комиссия США по связи дала Маску разрешение вывести на орбиту в общей сложности до 12 тысяч спутников. При этом, согласно исследованиям группы космических исследований британского Саутгемптонского университета, каждую неделю одни только спутники Starlink создают опасность примерно 1600 столкновений. Всего же на орбите, по сведениям ООН, находится около 12 070 искусственных космических объектов (5860 из них принадлежат США), плюс большое количество космического мусора. Все это создает повышенную опасность столкновений и аварий. И только строгий контроль за движением космических объектов и соблюдение международных договоренностей могут минимизировать опасность столкновения.