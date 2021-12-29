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29.12.2021 13:32
Рубрика: Культура

Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…"

Текст: Сусанна Альперина

Без фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в России и оливье - не оливье, и Новый год - не настоящий. По очереди картину каждый год показывают в праздничном эфире Первый канал и "Россия 1". В этом году - пора "России 1". Покажут фильм-талисман на канале 31 декабря в 15:35. Если же кто-то захочет пересмотреть картину, не торопясь, без суеты, вечером 1 января, то в 21:30 "Ирония судьбы, или С легким паром!" - на канале "Мосфильм. Золотая коллекция" (входит в пакет Цифрового телевидения).

Фото: kinopoisk.ru
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Между тем, на Netflix 31 декабря 2021 года выходит англоязычный фильм About Fate - версия "Иронии Судьбы" с молодыми звездами Голливуда. Это большой международный проект. Над сценарием работала Тиффани Полсен, известная по нашумевшей комедии Holidate. Продюсеры - Винсент Ньюман ("Мы - Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Режиссер фильма Марюс Вайсберг также - креативный продюсер картины. В главных ролях - Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Дистрибутор фильма - кинокомпания "Централ Партнершип".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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