Компания "Синопек" поддержала талантливых студентов МГУ

Китайская нефтехимическая корпорация "Синопек", одна из крупнейших и ведущих в мире, неуклонно придерживается курса на устойчивое развитие и социальную ответственность. И эти принципы она внедряет в профессиональную деятельность во всех странах своего присутствия (а таких в мире больше 60), в том числе, конечно, и в России.

В нашей стране "Синопек" участвует в нескольких ключевых проектах: в частности, совместно с "Роснефтью" владеет компанией "Удмуртнефть", а с СИБУРом возводит Амурский газохимический комплекс на Дальнем Востоке. Так что вопрос подготовки квалифицированных кадров в сфере разведки, добычи и переработки углеводородов, нефте- и газохимии для "Синопек" весьма актуален. И не случайно компания всеми силами стремится поддержать перспективных студентов - будущих геологов, нефтяников, газовиков.

В конце декабря представители "Синопек" посетили Геологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, чтобы продвинуть концепцию корпоративного сотрудничества в области устойчивого развития, продемонстрировать результаты многолетнего сотрудничества с российскими партнерами, а также наградить лауреатов конкурса лучших студентов и аспирантов. Победителями стали 14 человек, чьи успехи в учебе и научной работе отметило жюри конкурса. Им вручили почетные дипломы, а денежное поощрение они получат в январе вместе со стипендиями.

Ведущим церемонии выступил заместитель декана Геологического факультета МГУ Александр Дергачев. В мероприятии также приняли участие и.о. декана геофака Николай Еремин, бывший проректор МГУ Виктор Трофимов, завкафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых Виктор Старостин. Почетным гостем церемонии стал глава представительства "Синопек" в России и Средней Азии Ван Цзюнь.

"Наш факультет всегда рад сотрудничеству как с высшими учебными заведениями, так и корпорациями, что позволяет делать наше образование более комплексным и более качественным, - сказал во вступительном слове и.о. декана Геологичнского факультета Николай Еремин, - и сегодня у нас в гостях представители китайской нефтехимической корпорации "Синопек" в России и Средней Азии. Господин Ван Цзюнь - большой друг нашего факультета. Он окончил геофак, и в 1994 году на кафедре геологии и геохимии горючих полезных ископаемых защищал кандидатскую диссертацию под руководством профессора Высоцкого. И это была его инициатива, чтобы корпорация пришла сюда не с пустыми руками".

По словам бывшего проректора МГУ Виктора Трофимова, качественное образование - это первый шаг к успешной карьере в бизнесе. И привел в пример Ван Цзюня, с которым знаком уже больше 30 лет. Когда молодой дипломированный специалист после учебы в МГУ вернулся в Китай, полученные на факультете знания и навыки очень быстро вывели его в число ведущих сотрудников нефтяного института. "Он очень быстро поднялся, и руководители корпорации Sinopec, зная, что он грамотный руководитель и специалист, его очень уважают", - рассказал он участникам награждения.

В свою очередь, Ван Цзюнь подчеркнул, что для него большая честь выступать в стенах одного из самых известных и авторитетных университетов мира - МГУ. И рассказал, как приехал на учебу в Москву в далеком 1989 году, и что для него это стало настоящим испытанием. "Я не знал и слова по-русски, - рассказал господин Ван, - но с помощью преподавателей и однокурсников я преодолел трудности и выучил русский язык, который считаю самым сложным, самым красивым и самым точным языком в мире. Благодаря русскому языку я узнал больше о величии, трудолюбии, мудрости и дружбе русского народа".

Русский язык стал для китайского студента ключом в мир русской истории и культуры, помог найти новых друзей, понимать образ мышления прославленных профессоров вуза. По словам Ван Цзюня, ранее преподаватели геологического факультета не раз посетили Китай для налаживания научного сотрудничества. Благодаря их усилиям и авторитету укрепилась дружба между китайскими и российскими учеными.

"Студенты геологического факультета МГУ много учатся и всегда помогают друг другу. После окончания учебы поддерживают дружеские и профессиональные связи. А преподаватели не только дают студентам знания, но и учат их самостоятельно думать и работать. А без этого нельзя найти новые решения в науке. Это основа успешной работы и полноценной жизни. И я хотел бы поблагодарить Виктора Титовича Трофимова, который оказал огромное влияние на мое становление как специалиста. За последние 30 лет это мне очень помогало в жизни и работе. Образование, какое я получил в Московском университете, дало возможность получить ответственную работу во всемирно известной компании "Синопек", - сообщил Ван Цзюнь.

В заключение, обращаясь к китайским и российским студентам геологического факультета, господин Ван призвал их ценить возможность обучения в МГУ и отдать учебе все силы и таланты. И выразил надежду, что современной молодежи удастся и дальше крепить китайско-российскую дружбу.

По словам Александра Дергачева, личный пример Ван Цзюня лучше любых слов говорит в пользу российско-китайской дружбы. "Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие послужит не только укреплению связей между "Синопек" и геологическим факультетом, но и между двумя странами и народами. Все мы делаем сегодня маленькое в масштабе стран наших великих, но на самом деле очень важное дело - укрепляем наши отношения", - подчеркнул замдекана геологического факультета.

Но вернемся к итогам конкурса лучших студентов и аспирантов. По словам завкафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых Виктора Старостина, он стал знаковым событием, которое подчеркивает важность сотрудничества Москвы и Пекина и развития российско-китайских отношений, в том числе в сфере разработки полезных ископаемых.

Как мы уже сообщили, победителями конкурса признаны 14 человек: шестеро китайцев и восемь россиян, а по научной градации - 4 студента бакалавриата, 6 магистрантов и 4 аспиранта. "Хочу выразить свою искреннюю благодарность! Сегодня самый счастливый день в нашей учебе. И мы будем стараться в учебе и в жизни. Думаю, что нынешний конкурс послужит стимулом развитию не только геологической науки, но и дальнейшему сотрудничеству России и Китая", - сказал в ответном слове аспирант кафедры региональной геологии.

Аспирант кафедры полезных ископаемых Иван Фролов от лица всех студентов выразил искреннюю благодарность Ван Цзиню за внимание к геологическому факультету и его студентам. "Мы надеемся на дальнейшее наше сотрудничество и на укрепление отношений России и Китая", - сообщил аспирант.

Пресс-релиз предоставлен компанией Sinopec