Магазины в США все чаще оставляют покупателям и товары, и деньги

По данным аналитического ресурса axios.com, в этот праздничный сезон продавцам приходится в среднем тратить около 33 долларов, чтобы забрать у покупателя возвращаемый товар стоимостью 50 долларов. Это почти на 60 процентов дороже, чем было годом ранее. Причина такого роста - дефицит рабочих и нарушения в транспортных цепочках, в том числе вызванные пандемией. И это усредненный показатель, а иногда расходы магазина на возврат столь высоки, что он, вернув клиенту деньги, просто разрешает ему оставить себе и товар.
В стоимость оформления возврата входят, например, расходы на пересылку, обработку в пунктах приема, а также возможная потеря стоимости товаром при повторной продаже. В США доставка покупок на дом и обратно в онлайн-магазин в основном производится через почтовые компании. При этом в борьбе за покупателя все больше магазинов берут на себя расходы не только по доставке, но и по возврату товара. Для этого покупателю, который хочет отправить покупку обратно, обычно присылают предоплаченную почтовую этикетку, которую тот наклеивает на упаковку и отдает посылку курьеру или в отделение. В среднем при онлайн-продажах возвращают почти каждый третий товар. Например, в праздничный сезон сдают много непонравившихся подарков - на этот случай их в Америке принято дарить с чеком.
Впрочем, не стоить лить слезы по горькой участи ретейлеров. Во-первых, в нынешний праздничный сезон объемы онлайн-продаж подскочили на 11 процентов по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, как отмечает axios.com, радоваться дармовым покупкам не приходится - продавцы компенсируют эти убытки, поднимая цены. Поэтому, как считает профессор бизнес-школы Колумбийского университета Марк Коэн, в конечном итоге покупатели все равно платят за "бесплатные возвраты".
Наконец, американские магазины бдительно отслеживают активность пользователей на предмет злоупотреблений бесплатными доставками и возвратами. Крупнейшая торговая онлайн-площадка Amazon, например, сначала предупреждает увлекающихся этим пользователей, а затем может аннулировать их учетную запись, внести ФИО и адрес в черный список.
По словам главы Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, глобальные игроки, работающие на российском рынке ("Алиэкспресс", Joom), ввели в практику отказ от возврата товаров небольшой себестоимости. Отечественные площадки обсуждают возможность подобной практики. "Процесс обработки возврата дорогой и сложный - надо везти товар обратно, и непонятно, кто за это платит. Потом его нужно сортировать, приводить в порядок заводскую упаковку. Причем важно понимать, что все это происходит на складе, а не на заводе. И не факт, что там есть необходимая техника и материалы. А еще надо проверить товар на предмет отсутствия повреждений. Причем совершенно не очевидно, что товар удастся повторно реализовать, а стоить он, с учетом описанных процессов, уже стал дороже, чем когда поступил на склад", - сказал Иванов.
Подготовил Олег Капранов