Малышева назвала внешний признак рака желудка

Существует симптом онкологического заболевания, который можно заметить сразу.

Как рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала", речь идет о полосках, появившихся на теле. Они, в частности, могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в желудке.

"Если в подмышечной области и на шее черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это крайне серьезный симптом, который называется акантоз", - отметила она.

По словам соведущего Малышевой врача-иммунолога Андрея Продеуса, такая полоса также может оказаться проявлением поликистоза яичников, диабета и дерматита. Но если она появилась, лучше пройти гастроскопию, чтобы исключить риск онкологии.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.