Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ

При предъявлении QR-кода, который подтверждает наличие сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом, люди не должны стоять на морозе и ждать проверки - будет лучше, если их организованно примут внутри помещения, где и проверят код. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он назвал сертификаты с QR-кодами решением проблемы по доступу в секторы торговли и услуг в случае введения ограничительных мер для посещения магазинов в ТЦ. "Но достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов, ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано - чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр. Если не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат. Или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру", - пояснил Мантуров на встрече с журналистами.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах - магазинах, ТЦ и ресторанах - принят в первом чтении Госдумой, предполагаемый срок вступления в силу - 1 февраля следующего года. Российский совет торговых центров ранее призвал дополнить законопроект введением цветовой системы ограничений, которая бы четко давала бизнесу понять, какая именно сейчас эпидобстановка и какие ограничения действуют в конкретном регионе.

Введение электронных сертификатов на федеральном уровне потребовалось для контроля за распространением коронавирусной инфекции. Сейчас те или иные ограничения уже действуют в ряде регионов, где, по оценкам местных властей, это необходимо для наращивания темпов вакцинации и спада заболеваемости. Законопроект, рассматриваемый сейчас в Госдуме, должен унифицировать правила относительно электронных сертификатов.