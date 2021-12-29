Новости

Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:12
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Мантуров предсказал замедление роста цен на автомобили в 2022 году 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ 09:00
Американцев могут обязать вакцинироваться для путешествий по стране 08:56
Байден, возможно, встретится с Путиным лично в январе 08:52
Минздрав разъяснил порядок медосвидетельствования для иностранцев 08:38
Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ

Текст: Анастасия Селиванова

При предъявлении QR-кода, который подтверждает наличие сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом, люди не должны стоять на морозе и ждать проверки - будет лучше, если их организованно примут внутри помещения, где и проверят код. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"

Он назвал сертификаты с QR-кодами решением проблемы по доступу в секторы торговли и услуг в случае введения ограничительных мер для посещения магазинов в ТЦ. "Но достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов, ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано - чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр. Если не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат. Или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру", - пояснил Мантуров на встрече с журналистами.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах - магазинах, ТЦ и ресторанах - принят в первом чтении Госдумой, предполагаемый срок вступления в силу - 1 февраля следующего года. Российский совет торговых центров ранее призвал дополнить законопроект введением цветовой системы ограничений, которая бы четко давала бизнесу понять, какая именно сейчас эпидобстановка и какие ограничения действуют в конкретном регионе.

Введение электронных сертификатов на федеральном уровне потребовалось для контроля за распространением коронавирусной инфекции. Сейчас те или иные ограничения уже действуют в ряде регионов, где, по оценкам местных властей, это необходимо для наращивания темпов вакцинации и спада заболеваемости. Законопроект, рассматриваемый сейчас в Госдуме, должен унифицировать правила относительно электронных сертификатов.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг Компании Торговля Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах