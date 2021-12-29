МИД РФ: Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции

Москва готова стать посредником между Арменией и Турцией, способствовать нормализации отношений и содействовать в любой форме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - приводит слова замминистра РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что "нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе". В МИД также "с удовлетворением отмечают назначение Турцией и Арменией спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации".