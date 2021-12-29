МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ

ВС РФ совместно с ВС Сирии в 2021 году сумели ослабить потенциал ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на сирийской территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ на территории этой страны", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, были ликвидированы значительные силы и средства группировки, разрушена ее организационная структура и сокращено ресурсное обеспечение.