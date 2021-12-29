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29.12.2021 11:52
Рубрика: Экономика

Минфин и ЦБ назвали приоритеты по финансовой грамотности на 2022 год

Текст: Роман Маркелов
Приоритетами развития финансовой грамотности в 2022 году станут цифровизация образовательных продуктов для всех возрастов, расширение охвата и повышение вовлеченности целевых аудиторий, обеспечение безопасности потребителей финансовых услуг, в том числе их защита от мошеннических схем. Об этом говорится в сообщении Минфина по итогам заседания Межведомственной координационной комиссии.

Кроме того, в сотрудничестве с Минобрнауки и Минпросвещения продолжится внедрение финансовой грамотности в учебные программы. Планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10-11 классов (с 2022 года оно уже обязательно в 1-9 классах).

Фото: iStock
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По словам министра финансов Антона Силуанова, Минфину и Банку России удалось наладить эффективную координацию широкого круга ведомств по финансовому просвещению. Все регионы разработали или актуализировали свои программы повышения финансовой грамотности, в 81 регионе созданы специальные координационные органы управления, а в 38 - также региональные центры финансовой грамотности.

"Финансовая и инвестиционная грамотность вошла в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Так что наш горизонт - именно 2030 год, - подчеркнул Силуанов. - Для всех нас это безусловное достижение - признание того, что финансовая грамотность - важнейшая составляющая экономического успеха страны".

В работе по финансовому просвещению особое внимание будет уделяться пенсионерам, людям с инвалидностью и детям-сиротам, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Они наиболее уязвимы для мошенничества и недобросовестных практик, в том числе и из-за недостатка знаний и навыков противодействия социальной инженерии", - сказала она. Также, по ее словам, очень важно повышать инвестиционную грамотность начинающих инвесторов, чтобы их действия были осознанными. "Мы видим, что у многих из них противоречивые, а иногда и взаимоисключающие друг друга представления об инвестировании, - сказала Набиуллина. - Например, о высокой доходности и низком риске. При этом в интернете люди сталкиваются с широким многообразием предложений различных обучающих курсов, и нередко их авторы под видом обучения втягивают слушателей в финансовые пирамиды. Поэтому нам нужно здесь действовать решительно, и вместе с Ассоциацией развития финансовой грамотности мы ведем работу по аккредитации качественных обучающих программ".

Также ЦБ и Минфин намерены развивать сотрудничество с Пенсионным фондом и Минтрудом, по части цифровой финансовой грамотности и киберграмотности - с Минцифры, для развития налоговой грамотности - с Федеральной налоговой службой (ФНС), говорится в сообщении.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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