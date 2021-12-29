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Рубрика: Происшествия

Минюст планирует создать 100 тысяч мест для принудительных работ

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах по серьезному расширению сети исправительных центров. В них осужденные к принудительным работам отрабатывают свою вину. Немало таких центров открываются при крупных предприятиях и стройках.

"В этом году создано свыше 15 тысяч мест для принудительных работ, - рассказал Константин Чуйченко. - В следующем году предполагается создание еще 35 тысяч мест. Всего же до 2024 года планируется создание 100 тысяч рабочих мест в исправительных центрах".

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Заявление прозвучало в ходе подписания соглашения о сотрудничестве ведомства с двумя крупными компаниями. Первая из них - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России СНГ. Занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в число крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. Вторая - один из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия. На производственных объектах данных компаний в Пермской крае планируется создание участков исправительных центров.

Напомним, в советское время существовало наказание, аналогичное нынешним принудительным работам, и его называли "химией". Так как поначалу осужденных отправляли работать на химические предприятия. Поэтому нынешнее соглашение весьма символично. В Москве же, напомним, осужденных к принудительным работам стали привлекать к строительству домов в рамках реновации. Обсуждаются также проекты привлечения осужденных к строительству новых объектов на БАМе. Планируется привлекать их и к работам в Арктике. И т.п.

Принудительные работы не считаются лишением свободы, это более мягкое наказание. Осужденные живут в общежитиях в исправительных центрах, в том числе расположенных на объектах, принадлежащих предприятиям. Граждане оформлены на предприятии по трудовому договору, а главное - получают заработную плату и медицинское обслуживание. Могут совершать покупки, пользоваться мобильным телефоном, ездить на общественном транспорте. Но при этом находятся под надзором. В некоторых случаях принудительные работы сразу назначаются судом в качестве наказания. Суд соглашается заменить заключенному оставшийся срок на принудительные работы. Тогда осужденный де-юре перестает быть заключенным, его освобождают, и ему тут же выдают билет до исправительного центра.

Осужденные живут в общежитиях и официально работают на крупных предприятиях

В настоящее время более 180 тысяч осужденных к лишению свободы имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что данный вид наказания решает важные социальные задачи, защищая от тюрьмы и, соответственно, от влияния криминала тех, кто совершил нетяжкие преступления по неосторожности или по ошибке. С другой стороны, такая мера может стать первым этапом ресоциализации для тех осужденных к лишению свободы, кому суд сочтет возможным смягчить наказание.

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Происшествия Правосудие Тюрьмы Экономика Работа Правительство Минюст

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