Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека

Во Франции каждую секунду коронавирус выявляют у более двух человек, заявил глава минздрава страны Оливье Веран, вступая перед Национальной Ассамблеей. Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Пятой Республике за последние сутки выявили рекордные 208 тысяч новых случаев COVID-19.

"Каждую секунду в нашей стране у более чем двух французов диагностируется коронавирус. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. Он повсюду, на всех территориях, во всех средах", - заявил Веран.

По его словам, в контакте с инфекцией сегодня находится 10 процентов населения Франции. И невакцинированные граждане вряд ли смогут избежать заражения, отметил министр.

Ранее он также заявлял, что к началу января страна может выйти на новый антирекорд в 250 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в день.

Ожидается, что с 15 января во Франции введут так называемые вакцинные пропуска. Это означает, что для доступа с общественные места результаты ПЦР-тестов больше учитываться не будут - только сертификаты о прививке.