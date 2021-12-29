Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19

Минздрав России опубликовал пятую версию методических рекомендаций "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19". Документ, как и все предыдущие версии, разрабатывали ведущие российские эксперты в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Рекомендации обеспечивают оказание медицинской помощи по единым протоколам во всех регионах Российской Федерации.

В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности. Это нужно, чтобы поддержать доставку кислорода будущему ребенку. В послеродовом периоде - установлен необходимый уровень сатурации 90% или выше.

Обновлена глава "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" в части, касающейся использования препаратов - антагонистов рецептора ИЛ-6, а также моноклональных антител. К последним относятся лекарственные препараты Сотровимаб, Бамланивимаб, Казиривимаб и Имдесивимаб. Критериями для применения этих препаратов у беременных, рожениц и родильниц с диагнозом COVID-19 обозначены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, иммунодефицитные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы высокого риска прогрессирования инфекции.

В новой версии обозначены показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Дополнительно отмечено, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.

На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции. Подчеркнем, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию.

Методические рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы для использования в работе.