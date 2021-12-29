Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2021 № 1164н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Новости

Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 19:18
Работу МЦД продлят в новогоднюю ночь 19:15
Депутат предложила продлить школьные каникулы на неделю 19:03
Годовой объем жилья построен за 11 месяцев 19:00
ФАС нашла в действиях металлургов нарушение антимонопольного законодательства 18:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру 18:49
Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские праздники в ТЦ 18:35
Путин поручил держать под контролем ликвидацию последствий аварии в Бурятии 18:20
ДОМ.РФ построит арендные дома в пяти городах 18:20
Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Фоменков 18:16
Наценки на социально значимые товары снизились до 14% 18:06
Блогера Юрия Хованского отпустили из СИЗО 18:01
Во Франции зарегистрировано рекордное число заразившихся СOVID-19 17:57
Из России выдворили гражданина Азербайджана 17:42
Сенатор от Крыма: В ЕС думают не о безопасности, а о конфликте 17:40
Бастрыкин провел последний в этом году прием граждан 17:39
РПЦ направила более 50 млн рублей социальной помощи в епархии 17:33
Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в авиастроении 17:27
Мэром Саранска стал уроженец Казахстана Игорь Асабин 17:15
Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения 17:14
Впервые в Москве откроется бесплатная лыжно-биатлонная трасса 17:07
Минэнерго поддержало идею разрешения продажи пива на АЗС 17:06
Минск: БЖД предлагает новогодние скидки на отдельные поезда в Россию 17:02
Путин: Неформальный саммит СНГ в Петербурге был очень продуктивным 17:01
Ростуризм предлагает ввести невозвратный тариф для отелей 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2021 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2021 № 1164н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Зарегистрирован 28.12.2021 № 66626

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.12.2021 г.

Вступает в силу с 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5186) и подпунктом 5.2.208 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2021, № 15, ст. 2596), приказываю:

1. В пункте 7 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный № 57786) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный № 57860), от 2 апреля 2020 г. № 264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г., регистрационный № 57956), от 29 апреля 2020 г. № 385н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58255), от 18 мая 2020 г. № 459н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный № 58449), от 29 мая 2020 г. № 513н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., регистрационный № 58560), от 7 июля 2020 г. № 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный № 58913), от 27 августа 2020 г. № 905н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный № 59645), от 15 сентября 2020 г. № 982н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2020 г., регистрационный № 59939), от 1 октября 2020 г. № 1062н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 г., регистрационный № 60279), от 23 октября 2020 г. № 1140н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный №60610), от 30 октября 2020 г. № 1184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный № 60860), от 4 декабря 2020 г. № 1288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61475), от 23 марта 2021 г. № 232н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2021 г., регистрационный №63143) и от 22 июля 2021 г. № 792н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2021 г., регистрационный № 64356) слова "до 1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2023 года".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр М.А.Мурашко

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2021 № 1164н
(pdf, PDF, 116 Кб)