Мишустин: Январские выходные - это возможность отдохнуть и пройти вакцинацию

В новогодние праздники система здравоохранения будет находиться в повышенной готовности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Этого по-прежнему требует ситуация с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает ухудшения эпидемиологической обстановки после продолжительных выходных.

Глава правительства провел последний в уходящем году президиум Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 и дал ряд рекомендаций гражданам. "Январские выходные - это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой. Так можно помочь врачам бороться с инфекцией", - подчеркнул он. С учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится. "Первые три дня играют решающую роль", - отметил Мишустин.

В январские праздники власти продолжат поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране, сказал премьер. Правительство продлило на 2022 год специальные социальные выплаты для медицинских и других работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией. "А за работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере", - напомнил глава кабмина. На эти цели и продолжение выплат в первом полугодии следующего года направят более 128,5 миллиарда рублей. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.

Еще почти 3,5 миллиарда рублей правительство предусмотрело на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с коронавирусом.

К праздникам страна подходит со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "За последние семь недель тенденция к снижению не прекращается", - констатировала она. На прошлой неделе рост заболеваемости отмечен только в двух регионах, в 76 субъектах Федерации - снижение.

Под наблюдением врачей находятся 547 тысяч пациентов. "Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но в последние три дня снижение замедлилось", - подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стационарах проходят лечение 126 тысяч человек, из которых 17 тысяч в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

В России провакцинировано против коронавируса 78 миллионов человек

В России провакцинировано против коронавируса 78 миллионов человек. За прошлую неделю процедуру прошли более 1,3 миллиона граждан. Особая категория - люди старше 60 лет. "Прошли вакцинацию сегодня 67 процентов. По данному направлению работу необходимо в регионах усиливать", - считает глава минздрава.

Пока только два субъекта Федерации достигли установленного критерия по уровню коллективного иммунитета в 80 процентов, сообщила руководитель Роспотребнадзора. В регионах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо стабильнее, подчеркнула Анна Попова. Так, в Севастополе он превысил 90 процентов, что позволяет отменять ряд ограничений.

Прививка, подчеркивали на президиуме, помогает избежать тяжелого течения болезни, и есть вероятность не заразиться новым штаммом "омикрон". Его более высокая трансмиссивность, чем у предшественников, доказана, распространяется этот вариант очень быстро, подтвердила Анна Попова, ссылаясь на исследования. "Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения", - предупредила главный санитарный врач.

У нас полностью готовы технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов с "омикроном", заверил глава минздрава. "Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новым штаммом коронавируса. Основательно изучили вопросы клиники, течения болезни и провели необходимые лабораторные исследования уже с новым штаммом "омикрон", - сообщил Мурашко.

- У нашей системы здравоохранения выходных не бывает. К тому же в праздники число обращений к врачам, как правило, растет, и, конечно, нужно организовать и сделать все возможное, чтобы люди получали необходимую помощь, - указал Михаил Мишустин чиновникам.

Медицина

Чем лечить COVID

Арсенал средств для борьбы с COVID-19 пополнился сразу несколькими перспективными препаратами. Минздрав в очередной раз обновил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции - это уже 14-я версия документа.

В документе учтены наработки российских и зарубежных врачей, в том числе и с учетом особенностей нового штамма "омикрон". Медорганизации должны обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В рекомендации внесена последняя российская новинка - противовирусный препарат "МИР-19", разработанный в Институте иммунологии ФМБА России. Кроме того, в раздел по вакцинации эксперты включили детский вариант вакцины от Центра имени Гамалеи - "Спутник М".

Важный момент: в рекомендациях появилась информация о не зарегистрированных в России зарубежных разработках - это препараты "Молнупиравир" и "Паксловид" (комбинация моноклональных тел нирматревир и ритонавир).

В основе отечественного препарата "МИР-19" использована синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), а в клетку лекарство поступает благодаря особым наноструктурам. Как пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, это этиотропный препарат, он воздействует на причину заболевания - непосредственно на вирус. Применяться он будет у пациентов от 18 до 65 лет с легким и среднетяжелым течением COVID-19 - пока в условиях стационара. Хотя форма введения лекарства очень простая - в отличие от инъекционных лекарств он поступает в организм ингаляционно, через небулайзер. Поэтому в перспективе он может использоваться и для домашнего лечения. Такие ингаляции рекомендованы больным наряду с противовирусными фавипиравиром, ремдесивиром или иммуноглобулином человека против COVID-19. Курс лечения - 14 дней.

Подготовила Ирина Невинная