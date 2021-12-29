Власть
29.12.2021 20:50

Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел несколько международных телефонных разговоров вечером в среду, 29 ноября.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Со своим белорусским коллегой Романом Головченко собеседники обсудили рост товарооборота между странами на 36% по итогам января-ноября, а также широкий круг вопросов "двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Совмина.

Кроме того, состоялся разговор и с премьером Армении Николом Пашиняном. Они обсудили "ключевые вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", а также приоритеты в борьбе с пандемией.

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