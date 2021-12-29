Назначен новый ректор МИФИ

В Московском инженерно-физическом институте - новый руководитель. С 30 декабря ректором вуза назначен Владимир Шевченко - он будет занимать эту должность до 29 декабря 2026 года. Владимир Шевченко - выпускник МИФИ: закончил вуз в 1996 году, причем с отличием.

У Владимира Шевченко за плечами - более десяти лет работы в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы, включая ЦЕРН. Фото: РИА Новости

За плечами - более десяти лет работы в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы, включая ЦЕРН. Как сообщили в минобрнауки, у Шевченко - большой опыт работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

С 3 июля 2021 года Владимир Шевченко был исполняющим обязанности ректора МИФИ.

Сегодня МИФИ - один из крупнейших университетов России. Он стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Сегодня университет прочно удерживает лидерские позиции в подготовке специалистов высочайшего уровня, сочетая принципы синтеза образования и научных исследований, заложенные более 75 лет назад.

В МИФИ в свое время учились и работали 6 лауреатов Нобелевской премии, причем трое из них получили Нобелевскую премию в период работы в университете.