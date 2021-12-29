Назван витамин, спасающий от инфаркта и слабоумия

Нехватка витамина В12 чревата высоким риском инфекционных заболеваний, развития болезни Альцгеймера и сердечного приступа, рассказал профессор, специалист по внутренним болезням Осман Эрк.

Врач отметил, что с возрастом всасывание В12 снижается в силу физиологических причин. Есть исследования, показывающие, что у пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера снижен уровень этого витамина. Кроме того, В12 способствует уменьшению риска сердечного приступа, необходим для нормального функционирования нервной системы и работы иммунитета.

В беседе с изданием Sözcü Эрк рассказал, В12 не синтезируется в человеческом организме и содержится только в продуктах животного и растительного происхождения. Однако современные методы ведения сельского хозяйства привели к снижению популяции почвенных бактерий, которые синтезируют В12. Из-за этого витамина стало мало в продуктах, попадающих на полки магазинов. Чтобы восполнить дефицит, Эрк советует обратить внимание на печень, морепродукты, форель, сельдь, скумбрию, яйца, молоко, йогурты и сыры.

Эрк предостерег от чрезмерного и необдуманного использования препаратов, содержащих витамин В12 "для профилактики слабоумия" - принимать их можно только при необходимости после консультации с врачом.