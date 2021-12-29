Назван возможный создатель биткоина

Экс-сотрудник SpaceX Сахил Капита, который также работал в компании Tesla, назвал Илона Маска создателем криптовалюты биткоин. Об этом он написал в своем блоге.

В 2017 году он беседовал с Сэмом Теллером, главой SpaceX, о работе. Когда звонок уже подходил к концу, Сахил спросил Теллера:

- Сатоши Накомото (предполагаемый создатель биткоина - прим.ред.) - это Илон Маск?

Повисла мертвая тишина, а затем Теллер ответил: "Ну что я могу сказать?".

Из-за этого Сахил сделал вывод, что настоящим создателем биткоина является именно Маск. По словам разработчика, Маск обладает всеми необходимыми знаниями и ресурсами для создания самой популярной криптовалюты в мире.