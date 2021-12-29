Названы 7 продуктов, облегчающих кашель зимой

Кашель - один из самых частых симптомов заболеваний, встречающихся зимой, он часто сопровождает не только обычную простуду, но и грипп, а также коронавирусную инфекцию. Продукты питания не могут вылечить кашель, но способны значительно его облегчить, пишет Al Arabiya со ссылкой на портал Boldsky, посвященный вопросам здорового питания.

Так, например, в рацион можно включить имбирь, в составе которого есть гингерол - он обладает противовоспалительным действием. Именно он придает имбирю терпкий аромат и специфический вкус, он помогает расслабить мышцы дыхательных путей.

Еще одна добавка - чеснок, в составе которого есть аллицин, борющийся с кашлем. Не обязательно давить чеснок в пищу: можно добавить несколько зубчиков в кунжутное масло, нагреть его и приложить к груди и ступням.

Из блюд, которые почти всегда есть, эксперты назвали куриный суп, который обладает не только хорошим вкусом, но и цистеином - это аминокислота, помогающая при сильном кашле. В суп можно добавить грибы - шампиньоны, шиитаке и вешенки, которые наиболее эффективны при комплексном лечении вирусной инфекции с проявлением кашля.

Более классический продукт для борьбы с кашлем - цитрусовые. Лимоны, мандарины и апельсины обладают большим количеством витамина С, польза которого давно доказана. Также в рацион следует включить рыбу, которая за счет омега-3 жирных кислот положительно влияет на течение болезни, и молоко с куркумой, которое способно не только облегчить кашель, но и боль в горле.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.