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29.12.2021 07:49
Рубрика: Экономика

Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

За минувший год финансовое состояние участников российского списка Forbes выросло на 101,39 млрд долларов, в целом капитал увеличился у 70 из 104 человек из России, которые попали в глобальный рейтинг. Топ-10 отечественных бизнесменов коснулась "прибавка" почти в 75 млрд долларов.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
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Возглавили рейтинг наиболее разбогатевших россиян создатель Telegram Павел Дуров (+13,81 млрд) и основательница Wildberries Татьяна Бокальчук (+11,92 млрд). Первый нарастил состояние за счет размещения облигаций компании, вторая - на фоне успешного выхода на биржу конкурента Wildberries Ozon и переоценки ретейлера в лучшую сторону, пишет Forbes.

На третьем месте оказался основной акционер "Еврохима" и "СУЭК" Андрей Мельниченко (+10,6 млрд), чье состояние выросло за счет роста цен на уголь и удобрения. На четвертом месте - лидер начала года Алексей Мордашов (+6,83 млрд), основной акционер "Северстали", капитал которого увеличивается на фоне удорожания продукции черной металлургии. Пятерку закрывает глава "Лукойла" Вагит Алекперов (+6,44 млрд).

В десятку разбогатевших россиян также попали Игорь и Дмитрий Бухманы (+4,76 млрд у каждого), создатели компании Playrix, акционер "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (+4,35 млрд), совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (+4,21 млрд), Олег Тиньков с TCS Group (+3,42 млрд) и акционер "Лукойла" Леонид Федун (+3,42 млрд).

Самыми богатыми людьми в мире пока остаются глава Tesla и SpaseX Илон Маск, глава Amazon Джефф Безос, гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, а также сооснователь Microsoft Билл Гейтс и глава Meta (Faccebook) Марк Цукерберг.

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