Исследование показало, что из-за недосыпа подростки переедают сладкое

Новости

В Германии рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2" 16:07
Названа причина пожара в ковидном госпитале в Красноярске 15:54
Роспотребнадзор напомнил, где найти важную информацию о вакцинации 15:48
Аналитики: Доля продаж 5G-смартфонов не превысит 5% в 2022 году 15:31
СМИ: Марко Николич возглавит ЦСКА в январе 15:27
Президент воронежской торгово-промышленной палаты погиб в ДТП 15:25
В Саратове произошел пожар в школе, где учился Олег Табаков 15:10
В Минпромторге ответили на жалобу ЕС о "нарушении" Россией норм ВТО 15:07
Глава РФПИ оценил шансы на окончание пандемии в новом году 14:57
МИД России: Москва не будет признавать талибов в одностороннем порядке 14:56
МИД РФ: Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции 14:48
В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов 14:36
Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40% 14:32
Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения 14:27
Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства 14:16
РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов 14:10
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на 2023 год 13:59
Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов 13:56
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России 13:52
Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…" 13:32
"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер 13:30
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной" 13:16
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" 13:12
В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд 13:05
В Москве городские службы перейдут на усиленный режим в праздники 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 15:57
Рубрика: Общество

Исследование показало, что из-за недосыпа подростки переедают сладкое

Текст: Юлия Мякишева

Дети которые не высыпаются, могут употреблять больше двух лишних килограммов сахара за год. Из-за этого они рискуют набрать вес и приобрести кардиометаболические заболевания.

Фото: iStock
Ученые: Удаленка повышает риск депрессии и тревожности у школьников

Ученые Университета Бригама Янга (Юта, США) провели соответствующее исследование в медицинском центре детской больницы Цинциннати. Результаты опубликованы в журнале SLEEP. Так, группа психологов и педиатров проанализировала режимы сна и питания 93 человек при двух длительностях сна: 6,5 часов в течение одной недели и 9,5 часов в течение еще одной. Параллельно ученые измеряли потребление калорий, содержание микроэлементов, типы продуктов и гликемическую нагрузку еды.

Результаты показали, что подростки, которые спали меньше, потребляли больше продуктов с высоким содержанием углеводов и добавленного сахара, а также сладкие напитки. В основном, они ели такую еду после 21 часа. Недосыпающие подростки также ели меньше фруктов и овощей в течение дня по сравнению с ребятами, спавшими полноценно.

Отмечено, что дети с недосыпом ели не больше, они просто старались есть вредную еду. То есть, обе группы участников получали одинаковое количество калорий. По-видимому, это связано с тем, что уставшие тинейджеры искали быстрых приливов энергии и поэтому их тянуло на продукты с высоким содержанием углеводов и сахаров.

Люди из группы, которая спала по 6,5 часов, каждый день съедала на 12 граммов сахара больше. Поскольку большинство подростков не высыпается в течение 180 ночей в учебном году, дополнительные 12 граммов добавленного сахара каждый день могут привести к более чем двум килограммам дополнительного сахара в год.

Фото: iStock
Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

По словам ученых, сон особенно важен для подростков, поскольку в этом возрасте тело значительно развивается. Однако большинство детей этого возраста не высыпается. По данным ученых, например, в Америке спят меньше рекомендованных десяти часов 73 процента старшеклассников. При этом, в мире зафиксирована эпидемия детского ожирения. И, чтобы ее решить, исследователи призывают обратить внимание на детский сон.

Ученые подчеркивают, что подросткам трудно поддерживать здоровый режим сна. Они заняты учебой и множеством внеклассных мероприятий. Если добавить к этому раннее начало занятий в школе, то в результате получится непродолжительный и несвоевременный сон, который станет привычкой.

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год