Исследование показало, что из-за недосыпа подростки переедают сладкое

Дети которые не высыпаются, могут употреблять больше двух лишних килограммов сахара за год. Из-за этого они рискуют набрать вес и приобрести кардиометаболические заболевания.

Ученые Университета Бригама Янга (Юта, США) провели соответствующее исследование в медицинском центре детской больницы Цинциннати. Результаты опубликованы в журнале SLEEP. Так, группа психологов и педиатров проанализировала режимы сна и питания 93 человек при двух длительностях сна: 6,5 часов в течение одной недели и 9,5 часов в течение еще одной. Параллельно ученые измеряли потребление калорий, содержание микроэлементов, типы продуктов и гликемическую нагрузку еды.

Результаты показали, что подростки, которые спали меньше, потребляли больше продуктов с высоким содержанием углеводов и добавленного сахара, а также сладкие напитки. В основном, они ели такую еду после 21 часа. Недосыпающие подростки также ели меньше фруктов и овощей в течение дня по сравнению с ребятами, спавшими полноценно.

Отмечено, что дети с недосыпом ели не больше, они просто старались есть вредную еду. То есть, обе группы участников получали одинаковое количество калорий. По-видимому, это связано с тем, что уставшие тинейджеры искали быстрых приливов энергии и поэтому их тянуло на продукты с высоким содержанием углеводов и сахаров.

Люди из группы, которая спала по 6,5 часов, каждый день съедала на 12 граммов сахара больше. Поскольку большинство подростков не высыпается в течение 180 ночей в учебном году, дополнительные 12 граммов добавленного сахара каждый день могут привести к более чем двум килограммам дополнительного сахара в год.

По словам ученых, сон особенно важен для подростков, поскольку в этом возрасте тело значительно развивается. Однако большинство детей этого возраста не высыпается. По данным ученых, например, в Америке спят меньше рекомендованных десяти часов 73 процента старшеклассников. При этом, в мире зафиксирована эпидемия детского ожирения. И, чтобы ее решить, исследователи призывают обратить внимание на детский сон.

Ученые подчеркивают, что подросткам трудно поддерживать здоровый режим сна. Они заняты учебой и множеством внеклассных мероприятий. Если добавить к этому раннее начало занятий в школе, то в результате получится непродолжительный и несвоевременный сон, который станет привычкой.