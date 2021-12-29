Немцы из-за запрета закупаются фейерверками в соседних странах

Из-за всплеска заражений коронавирусом, на этот раз новым штаммом "омикрон", власти Германии второй год подряд решили запретить продажу праздничных фейерверков - но не использование уже имеющихся в наличии. В этой связи любители шумовых эффектов ринулись закупаться ими в соседние страны.

Немецкие "пироманы-пассажиры" вполне законно приобретают пиротехнические средства в соседней Австрии, пишет газета Kronen Zeitung. Новые поступления раскупаются мгновенно. В некоторых немецких регионах в общественных местах или в собственном саду сжигать фейерверки разрешается.

Похожая история и с Данией. Продавцы пиротехники в датском Сённеборге на границе с ФРГ рады шансу поправить свои дела в непредсказуемую эпоху пандемии. А у гостей из Германии глаза разбегаются.

Продавцы фейерверков на датской стороне Ютландии говорят, что вот уже несколько дней обслуживают в основном немецких покупателей. В одном из магазинов они составили 65 процентов всех посетителей. "Люди приезжают сюда из Гамбурга, Ганновера, Бремена, Ростока, Дюссельдорфа", - говорит владелец торговой точки.

Настоятельным призывам медиков не устраивать в этом году салюты из-за переполненности отделений интенсивной терапии, к сожалению, внемлют не все, отмечает телеканал Euronews.