Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов

Рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что Еврокомиссия целенаправленно делает выбор в пользу спотовых контрактов, без понимания при этом ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Все это привело к тому, что летом нынешнего года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, пояснил Новак в интервью РБК. По его словам, СПГ из США, Катара и Австралии в основном поставлялся в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это спровоцировало дефицит газа в Европе и рост цен.

В числе других причин: падение добычи газа в самой Европе - в среднем на 22 процента, холодная зима прошлого года, а также риски повторения ситуации в этом сезоне и недостаточные объемы топлива, отметил вице-премьер.

Он также добавил, что Россия готова увеличивать добычу и поставки газа для удовлетворения спроса в Европе, но нужны долгосрочные контракты.

Ранее Новак спрогнозировал высокие цены на газ в Европе в 2022 году. "Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Новак добавил что Евросоюзу, импортирующему более 250 млрд кубометров газа в год, нужно опираться на долгосрочные контракты, за которые, в свою очередь, всегда выступала Россия.