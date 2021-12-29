Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства

Ученые России и Беларуси, убежден летчик-космонавт Олег Новицкий, совместными усилиями могут продемонстрировать силу единой науки в самых прорывных научных направлениях.

Легендарный покоритель космоса, уроженец Синеокой, трижды побывший на околоземной орбите, после знакомства 29 декабря с исследованиями белорусских ученых в академии наук Беларуси, заявил, что весь достигнутый ими потенциал необходимо и впредь использовать на благо Союзного государства.

В свою очередь глава белорусской Академии наук академик Владимир Гусаков подтвердил, что космические исследования стали приоритетом инновационного развития страны. "Мы ставим задачу активно развивать данное направление, многие наши организации тесно работают с госкорпорацией "Роскосмос", - добавил ученый. Он выразил уверенность, что сотрудничество с Российской Федерацией в космической сфере будет расширяться.

В ходе заинтересованного диалога ученых и космонавта, информирует БЕЛТА, руководители академических структур представили результаты своих исследований в области космических технологий. Они прокомментировали и ход реализации программ Союзного государства в данной сфере, рассказав, в частности, как идет работа по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения (РБКА). Ученые ознакомили гостя и с реализацией совместного проекта в области пилотируемой космонавтики.

Летчик-космонавт в тот же день ознакомился с экспозицией Музея истории НАН и постоянно действующей выставкой "Достижения отечественной науки - производству", оставив запись в книге Почетных гостей.

За значительный вклад в развитие космической отрасли и плодотворное сотрудничество с академической наукой, сообщает агентство, летчику-космонавту Олегу Новицкому была вручена медаль - нагрудный знак отличия имени В.М. Игнатовского, первого президента научного центра Беларуси.