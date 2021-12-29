Новый фильм Бориса Хлебникова с Пересильд и Бурковским выйдет в Сети 2 января

Премьера нового фильма режиссера Бориса Хлебникова "Солнечная линия", снятого по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, выйдет 2 января сразу в двух онлайн-кинотеатрах - Кинопоиск и Kion.

Фильм, снятый компанией Сергея Сельянова СТВ специально для платформ - это новый шаг для нашей киноиндустрии. Сам Сергей Сельянов так и говорит (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Солнечная линия" - один из первых наших проектов, которые мы снимали специально для платформ, и это очень необычное кино в плане производства,​ мы сняли его с десяти камер за один удар, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, и дубль идет час -​ час двадцать.​ Это непростая задача, и своего рода вызов. ​В свое время​ Александр​ Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей" - в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил:​ "Мне интересно, могу снять за восемь дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда​ интересны".

Сельянов рассказал и как зародилась идея снять такой проект, и как отреагировал на предложение Борис Хлебников: "Мы взяли этот проект в работу и предложили снять его Борису Хлебникову. Как я уже сказал, это очень необычный проект в кинематографическом плане, а Хлебников из тех, кому интересны вызовы, плюс ему всегда интересно снимать про людей. Он это чувствует и умеет. И, конечно, мы были счастливы, что он согласился и взял на себя этот проект.

А началась история этого фильма просто. Мой коллеги и партнер Максим Уханов предложил мне посмотреть эту пьесу Ивана Вырыпаева в театре, но поскольку я не заядлый театрал, то попросил прислать мне эту пьесу почитать, чтобы сэкономить время. Прочитал, она меня заинтриговала. И я решил все же посмотреть ее на сцене. Пришел в театр и понял, что идея донести это до большего числа зрителей, чем позволяет театральный зал, правильная. Мы всегда ищем истории и про сегодня, и на века. А история про мужчину и женщину - вечная. Такие сцены и диалоги были и, думаю, будут в жизни каждого человека".

Действие в пьесе и, соответственно, в фильме происходит в новогоднюю ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения - любят они друг друга или уже нет? А в принципе - любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?

Читая описание, невозможно не вспомнить один из лучших фильмов 2021 года "Малькольм и Мари", который вышел на Netflix. Однако, там нет Нового года. А насколько отличаются проекты - интересно будет сравнить.

Фото: предоставлено кинокомпанией СТВ

"Скажу честно, всегда хотел снять кино за один, два, или три дня. И когда мне предложили это сделать, то, конечно, я согласился - это страшно интересно. Начали думать - как осуществить. И наш оператор Саша Симонов предложил такую схему - выстраиваем декорацию, наполним ее камерами, большим количеством микрофонов, и снимаем одним большим дублем. Делали за день по три дубля. Конечно, мы не первые, кто пошел этой дорогой, собственно, фильм "Веревка" Хичкока снят одним кадром. Это скорее некая новая вещь для нас, а не для мирового кинематографа", - говорит режиссер Борис Хлебников.

Он же раскрывает детали: "У нас была неделя репетиций до съемок, и после этого мы вошли в съемочный период. На главные роли мы пригласили Андрея Бурковского и Юлию Пересильд, которые несколько лет играли эту пьесу в театре. Во-первых, они прекрасные и невероятно трудоспособные артисты, во-вторых, они абсолютно подходят под эти роли, и, в-третьих, за такие короткие сроки ни один бы актер не выучил бы такую тонну текста. Хотя у нас проблема была в том, что они совсем по-другому играют этот спектакль - в других интонациях, другом темпе, а тут они должны были забыть предыдущую задачу, мелодику и сделать все совершенно по-другому.

Для меня это история для меня о типичной гендерной глухоте, когда мужчина не слышит женщину, и наоборот. Про стереотипы женского и мужского".

Фото: предоставлено кинокомпанией СТВ

Хлебников также рассказывает, что создатели фильма придумали, что разговор мужчины и женщины происходит в новогоднюю ночь.

"Мне кажется, что этот праздник - огромный миф о радостных семейных посиделках, где все друг друга любят, и у всех прекрасное настроение. Я посмотрел однажды десять работ учеников Марины Разбежкиной, которых она попросила поснимать семью. И очень много сюжетов было про Новый год, и каждый раз это был саспенс. Обычно вечером все ссорились и дальше шел обратный отсчет - сядет семья вместе за стол или каждый останется в своей комнате? И мне так запало, что очень захотелось попробовать про это снять" - поясняет режиссер.

Любопытно, что Бурковский и Пересильд играют спектакль "Солнечная линия" в театре три года. Эта постановка режиссера Виктора Рыжаков получила пять номинаций на "Золотую маску".