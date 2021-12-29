Опасно смешивать: Онколог рассказала о "взрывном" сочетании продуктов

Чтобы не перегружать ЖКТ, в Новый год рекомендуется организовать застолье таким образом, чтобы основной прием пищи приходился примерно на восемь часов вечера. С "тяжелыми" закусками лучше завершить до девяти, а уже на полночь оставить шампанское с легкими закусками, посоветовала онколог и проктолог Елена Смирнова в своем аккаунте в Instagram.

Врач напомнила, что под действием алкоголя расширяются сосуды малого таза, увеличивается приток крови к узлам. А это грозит обострением ряда заболеваний.

"Тоже самое с острыми блюдами и специями, просто будьте аккуратны. Пусть на столе будет порезан лимон, грейпфрут или ананас, они улучшают пищеварение", - отметила Елена Смирнова, посоветовав во время застолья пить чуть больше воды, чем обычно, и больше двигаться.

Врач также посоветовала избегать сочетания некоторых продуктов. Например, "взрывным" эффектом грозит смешивание бобовых, винограда, алкоголя.

"Кроме того, старайтесь есть не только оливье-шубу-холодец. Обязательно разбавляйте их овощами - чтобы на следующий день не было проблем со стулом", - заключила проктолог.