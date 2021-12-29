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Рубрика: В мире

Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу

Текст: Максим Макарычев

Три четверти офисных работников в Британии рассматривают возможность увольнения или смены места работы из-за "психологического выгорания, отсутствия баланса между работой и личной жизнью, токсичной окружающей среды и ненормированного рабочего дня".

Фото: iStock
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Общенациональный опрос Censuswide показал, что 57 процентов всего персонала, включая сотрудников, которые работают в режиме WFH (на удаленке) и в офисах, признались, что страдают от упадка морального духа. По данным опроса, почти пятая часть сотрудников считает, что их рабочая среда "токсична", и около 18 процентов заявили, что их начальство не заботится об их психическом благополучии, уточняет Daily Mail.

Эксперты компании Life Juno, заказавшей исследование, пришли к выводу, что "пандемия, безусловно, ухудшила положение офисных работников". Ранее компании заявляли, что кризис, связанный с коронавирусом, вызвал революцию в мире труда, "большую, чем могли сделать радикальные реформы или регулирование правовых норм". Около 40 процентов опрошенных "белых воротничков" заявили, что их фирмы вынуждены работать с ограниченными мощностями из-за нехватки персонала. 15 процентов опрошенных сообщили о резком падении продаж в своих компаниях, которые изо всех сил пытаются удовлетворить потребительский спрос. Опрос также показал, что более 30 процентов "белых воротничков" ставят целью заполнить более оплачиваемые вакантные должности, а еще 13 процентов ожидают дальнейших сокращений персонала. Около 64 процентов считают, что их начальники делают все возможное для решения проблемы дефицита кадров, однако 36 процентов рассматривают самоуспокоенность руководства как проблему, которая ухудшит моральный дух служащих в ближайшие месяцы.

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