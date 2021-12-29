Педиатр объяснила, как встречать Новый год с детьми без риска для здоровья

Новости

В Дагестане объявили в розыск поджегшего полицейские автомобили мужчину 11:38
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь 11:19
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление" 11:17
Ректором МИФИ назначен Владимир Шевченко 11:15
Собянин запустил голосование по названию улиц и станций метро Москвы 11:12
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Модернизированный "летающий радар" А-50У поступил в войска 10:57
Названы самые беспокойные регионы страны 10:49
Замерзший насмерть подмосковный школьник заблудился по дороге домой 10:46
В России составили рейтинг самых трезвых регионов 10:44
СМИ: С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство 10:44
Аренда квартир резко подорожала 10:43
Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации" 10:26
Бельгия отказалась отдавать мятежного рэпера Испании 10:19
Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики 10:18
Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
29.12.2021 10:56
Рубрика: Общество

Педиатр объяснила, как встречать Новый год с детьми без риска для здоровья

Текст: Ирина Невинная
Можно ли детям не спать в новогоднюю ночь? На вопросы о том, как встречать праздник с маленькими детьми, ответила врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С какого возраста ребенка можно пускать за общий стол?

Фото: Сергей Михеев / РГ
Чем в Москве заняться и куда пойти в новогодние каникулы

Алена Михайлова: Новый год - семейный праздник, поэтому дети любого возраста, конечно же, могут сидеть за новогодним столом вместе со всей семьей. Тем не менее, нельзя забывать, что совсем маленьких детей не следует кормить тем же, что едят взрослые. Детские блюда на праздничном столе должны соответствовать возрасту ребенка. Не стоит кормить ребенка салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени. В противном случае есть риск вызвать расстройство пищеварения у малыша.

Также нужно следить, что и в каком количестве ест ребенок. Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты.

Нужно ли укладывать ребенка спать днем, чтобы он отдохнул, или просто уложить спать сразу после полуночи?

Алена Михайлова: Нарушение режима сна может тоже негативно сказаться на самочувствии ребенка. Детям дошкольного возраста лучше не нарушать режим бодрствования и сна. Можно встретить с детьми Новый год вечером и уложить детей спать вовремя. Чтобы подарить ребенку праздник, правильнее будет, если ребенок вместе со всеми начнет праздновать Новый год, но не переест вечером и спать отправится в обычное для него время.

Детям постарше (школьного возраста), если планируется, что они будут встречать Новый год со взрослыми, правильнее будет дать возможность отдохнуть днем перед новогодней ночью, чтобы избежать переутомления.

Какие могут быть потенциальные опасности для детей в период праздников?

Алена Михайлова: Когда в доме есть ребенок, необходимо заранее подумать о безопасности: хорошо закрепить новогоднюю елку, чтобы малыш, случайно потянув, не уронил ее на себя. Лучше отказаться от стеклянных елочных украшений, которые могут разбиться.

Фото: instagram.com / mary.vedeneeva
Эндокринолог рассказал, как сделать новогодние угощения полезными

Детям постарше надо объяснить правила использования пиротехники, не разрешать им самостоятельно зажигать детей бенгальские огни и, тем более, запускать петарды без взрослых.

Стоит ли праздновать, если ребенок заболел?

Алена Михайлова: Если у ребенка повышенная температура, то, конечно, он должен больше отдыхать и соблюдать рекомендации врача. Сон в таком случае нарушать нельзя.

Если ребенок более старшего возраста, и признаки простуды присутствуют без повышения температуры тела, то для хорошего настроения ему не повредит встретить Новый год под бой курантов вместе со всеми, но не стоит засиживаться на всю ночь.

Общество Ежедневник Праздники Общество Семья и дети Общество Здоровье Новый год

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год