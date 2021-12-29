Педиатр объяснила, как встречать Новый год с детьми без риска для здоровья

Можно ли детям не спать в новогоднюю ночь? На вопросы о том, как встречать праздник с маленькими детьми, ответила врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова.

С какого возраста ребенка можно пускать за общий стол?

Алена Михайлова: Новый год - семейный праздник, поэтому дети любого возраста, конечно же, могут сидеть за новогодним столом вместе со всей семьей. Тем не менее, нельзя забывать, что совсем маленьких детей не следует кормить тем же, что едят взрослые. Детские блюда на праздничном столе должны соответствовать возрасту ребенка. Не стоит кормить ребенка салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени. В противном случае есть риск вызвать расстройство пищеварения у малыша.

Также нужно следить, что и в каком количестве ест ребенок. Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты.

Нужно ли укладывать ребенка спать днем, чтобы он отдохнул, или просто уложить спать сразу после полуночи?

Алена Михайлова: Нарушение режима сна может тоже негативно сказаться на самочувствии ребенка. Детям дошкольного возраста лучше не нарушать режим бодрствования и сна. Можно встретить с детьми Новый год вечером и уложить детей спать вовремя. Чтобы подарить ребенку праздник, правильнее будет, если ребенок вместе со всеми начнет праздновать Новый год, но не переест вечером и спать отправится в обычное для него время.

Детям постарше (школьного возраста), если планируется, что они будут встречать Новый год со взрослыми, правильнее будет дать возможность отдохнуть днем перед новогодней ночью, чтобы избежать переутомления.

Какие могут быть потенциальные опасности для детей в период праздников?

Алена Михайлова: Когда в доме есть ребенок, необходимо заранее подумать о безопасности: хорошо закрепить новогоднюю елку, чтобы малыш, случайно потянув, не уронил ее на себя. Лучше отказаться от стеклянных елочных украшений, которые могут разбиться.

Детям постарше надо объяснить правила использования пиротехники, не разрешать им самостоятельно зажигать детей бенгальские огни и, тем более, запускать петарды без взрослых.

Стоит ли праздновать, если ребенок заболел?

Алена Михайлова: Если у ребенка повышенная температура, то, конечно, он должен больше отдыхать и соблюдать рекомендации врача. Сон в таком случае нарушать нельзя.

Если ребенок более старшего возраста, и признаки простуды присутствуют без повышения температуры тела, то для хорошего настроения ему не повредит встретить Новый год под бой курантов вместе со всеми, но не стоит засиживаться на всю ночь.