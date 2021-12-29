Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января

С января Пенсионному фонду РФ (ПФР) перейдут функции по выплате россиянам ряда пособий, в том числе семьям с детьми и будущим родителям - те, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что первые выплаты от ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале, говорится в сообщении ПФР.

В фонде также пояснили, что в феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. В марте перечисление средств пойдут по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

О каких выплатах в рамках соцподдержки идет речь? Это ежемесячные и единовременные пособия для родителей, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. В частности, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Еще один блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

В ПФР пояснили, что россиянам, уже получающим выплаты от государства, не нужно никуда обращаться, чтобы их переоформить. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет уже в Пенсионный фонд.

"Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств", - говорится в сообщении ПФР.

При этом сокращаются и сроки назначения выплат. На сегодняшний день этот процесс занимает порядка месяца. Со следующего года в ПФР обещают ускорить процесс. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства. Для оформления соцпомощи заявление нужно подавать в клиентскую службу ПФР. В дальнейшем это можно будет сделать в электронном виде через портал госуслуг, уточнили в фонде.

Предполагается, что указанные меры соцподдержки через ПФР охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей.