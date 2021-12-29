Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок"

Международная группа археологов обнаружила около Амстердама остатки большой древнеримской крепости. Фортификационное сооружение, как полагают ученые, сыграло ключевую роль при завоевании Британии императором Клавдием в 43 году нашей эры.

Как сообщает The Guardian, построенный легионерами форт находится в 20 милях от столицы Нидерландов на берегах северного рукава Рейна. Археолог Арьен Босман говорит, что обнаруженные при раскопах предметы позволяют идентифицировать сооружение, как крепость Вельсен или Flevum на латыни. Защитное сооружение, общей площадью около 11 гектаров, было построено для контроля над германским племенем Хавка.

Укрепленный лагерь был создан императором, носившем имя Гай Юлий Цезарь Август Германик, но более известного по солдатскому прозвищу - Калигула, что переводится с латинского как "Сапожок". Ставленник легионеров готовился повторить поход Юлия Цезаря в Англию, но был убит заговорщиками в 41 году нашей эры.

"Мы точно знаем, что Калигула был в Нидерландах, поскольку на найденных деревянных бочках из-под вина есть надписи с выжженными инициалами императора, то есть они принадлежали императорскому двору", - говорит Арьен Босман.

Пришедший на смену Калигуле император Клавдий расширил Вельсен и в 43 году высадился в Британии, и триумфально вошел в город Камулодунум (Колчестер), где ему сдались 12 варварских вождей.

После завоевания Британии форт Вельсен просуществовал до 47 года, а затем при отступлении римских легионов за Рейн по приказу императора Клавдия крепость была разрушена.

Справка "РГ"

Первые свидетельства существования римского форта Вельсен были обнаружены в 1945 году голландскими школьниками, которые нашли в заброшенном немецком противотанковом рву осколки керамики. Проводимые в 50-70 годы ХХ столетия раскопки позволили обнаружить основные оборонительные элементы римской крепости получившие название Вельсен-I и Вельсен-II, а также поле битвы легионеров с фризами, склад вооружения и колодцы с останками убитых людей. В 1997 году ученым удалось идентифицировать границы крепости.