Пользователей WhatsApp предупредили о новой опасности

В канун новогодних праздников в WhatsApp активируются мошенники. Они предпочитают именно этот мессенджер из-за большого числа пользователей.

Как рассказал Lenta.ru Руслан Косарим, заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara, перед Новым годом всегда наблюдается всплеск рассылок об акциях и скидках, а WhatsApp является одним из набирающих популярность каналов таких рассылок.

При этом мессенджером наиболее активно пользуются люди в возрасте старше 35 лет, и мошенники выбирают именно его ввиду большого количества потенциальных жертв, отметил он.

Киберпреступникам удается мотивировать пользователей WhatsApp пересылать сообщения мошенников, используя методы социальной инженерии. При этом защищенность устройств перестает иметь значение - 90 процентов атак базируются на человеческом факторе.

"В канун Нового года мошенники мотивируют пользователей пересылать сообщения так же, как и в другое время - эксплуатируя человеческую жадность и инстинкт самосохранения, - добавил эксперт. - В случае с рассылками на тему предпраздничных скидок, речь, в первую очередь, про жадность и движущий людьми синдром упущенной выгоды".