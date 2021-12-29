Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев

Посольство РФ в Вашингтоне ответило на призыв госдепа США освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида, которые отбывают наказание в российских тюрьмах. Дипмиссия подчеркнула, что оба заключенных получили свои сроки за совершение серьезных преступлений, в отличие от российских граждан, которые часто оказываются в США под стражей и судом по надуманным предлогам.

Напомним, американского студента Тревора Рида в России признали виновным в нападении на полицейских и приговорили к тюремному заключению. Пол Уилан получил срок по статье о шпионаже.

"Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений", - следует из сообщения посольства РФ в Twitter, размещенного в ответ на пост пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

Диппредставительство добавило к своей публикации хэштеги с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Бута, которые сегодня отбывают сроки в американских тюрьмах.