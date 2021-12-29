Приставы призвали невыездных должников заранее гасить долги

Новости

В Дагестане объявили в розыск поджегшего полицейские автомобили мужчину 11:38
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь 11:19
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление" 11:17
Ректором МИФИ назначен Владимир Шевченко 11:15
Собянин запустил голосование по названию улиц и станций метро Москвы 11:12
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Модернизированный "летающий радар" А-50У поступил в войска 10:57
Названы самые беспокойные регионы страны 10:49
Замерзший насмерть подмосковный школьник заблудился по дороге домой 10:46
В России составили рейтинг самых трезвых регионов 10:44
СМИ: С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство 10:44
Аренда квартир резко подорожала 10:43
Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации" 10:26
Бельгия отказалась отдавать мятежного рэпера Испании 10:19
Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики 10:18
Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
29.12.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

Приставы призвали невыездных должников заранее гасить долги

Текст: Владислав Куликов
Должники, включенные в списки невыездных, смогут погасить долги за несколько часов до вылета. Однако лучше не рисковать и решить свои проблемы заранее. Об том предупредил заместитель председателя Общественного совета Федеральной службы судебных приставов России Владимир Гуреев.

По его словам, граждане нашей страны, включенные в списки невыезных за долги, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения. Но возможны сбои.

Фото: iStock
ВС РФ предлагает разрешить взыскивать без суда долги по транспортному налогу

"Еще пару лет назад погасить, например, задолженность в самом аэропорту за пару часов до вылета было невозможно, - сказал он в беседе с РИА Новости. - Но в настоящее время благодаря тому, что между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились. Поэтому сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа".

При этом эксперт отметил, что снятие ограничений при оплате долга в аэропорту гарантировать нельзя, потому что возможны и определенные сбои в работе электронной системы, и задержки. "Но в целом за сутки снятие ограничений происходит", - добавил Гуреев.

Он также рассказал, что тем гражданам, которые имеют возможность получать извещения от ФССП через "Госуслуги", могут приходить автоматические уведомления о постановлениях и в праздники, если вынесены они были еще в будние дни.

В пресс-службе ФССП также призвали заранее погашать долги, чтобы на праздники без проблем уехать за границу.

В ведомстве добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России". Кроме того, узнать о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.

"По состоянию на 1 декабря 2021 действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника", - сообщили в службе судебных приставов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств