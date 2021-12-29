Приставы призвали невыездных должников заранее гасить долги

Должники, включенные в списки невыездных, смогут погасить долги за несколько часов до вылета. Однако лучше не рисковать и решить свои проблемы заранее. Об том предупредил заместитель председателя Общественного совета Федеральной службы судебных приставов России Владимир Гуреев.

По его словам, граждане нашей страны, включенные в списки невыезных за долги, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения. Но возможны сбои.

"Еще пару лет назад погасить, например, задолженность в самом аэропорту за пару часов до вылета было невозможно, - сказал он в беседе с РИА Новости. - Но в настоящее время благодаря тому, что между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились. Поэтому сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа".

При этом эксперт отметил, что снятие ограничений при оплате долга в аэропорту гарантировать нельзя, потому что возможны и определенные сбои в работе электронной системы, и задержки. "Но в целом за сутки снятие ограничений происходит", - добавил Гуреев.

Он также рассказал, что тем гражданам, которые имеют возможность получать извещения от ФССП через "Госуслуги", могут приходить автоматические уведомления о постановлениях и в праздники, если вынесены они были еще в будние дни.

В пресс-службе ФССП также призвали заранее погашать долги, чтобы на праздники без проблем уехать за границу.

В ведомстве добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России". Кроме того, узнать о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.

"По состоянию на 1 декабря 2021 действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника", - сообщили в службе судебных приставов.