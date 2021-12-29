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29.12.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Психологи дали советы тем, кто работает в новогоднюю ночь

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вечером 31 декабря не все смогут оказаться за праздничным столом - кому-то предстоит встретить Новый год на работе. Психологи рассказали, как подготовиться к работе в праздник и не чувствовать себя плохо.

Фото: kinopoisk.ru
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Клинический психолог Екатерина Кузярина считает, что депрессия в первую очередь связана с физиологией организма - сном, питанием, активностью, поэтому именно об этих аспектах стоит позаботиться в преддверии праздников.

"Если физиологически все будет в порядке, то можно говорить о 50% снижении стресса", - сказала она.

Также Кузярина рекомендует поблагодарить себя за отработанную новогоднюю ночь - "наградить" за работу в то время, когда остальные праздновали.

Клинический психолог Люция Сулейманова отметила, что у россиян с Новым годом связано много ожиданий - праздник наделяется "суперволшебными чертами", и это осложняет ситуацию. Поэтому она рекомендует настроиться эмоционально и, несмотря на необходимость работы в новогоднюю ночь, все равно создать себе праздничное настроение. Отметить праздник можно и в другое время - по отличному часовому поясу или даже в другую дату. Сулейманова считает, что большую роль играет исполнение ритуалов - кто-то загадывает желания или поздравляет близких.

"Если нет возможности сделать это в саму новогоднюю ночь, обязательно нужно этот ритуал провести в тот день, когда наступает отдых, чтобы не было ощущения упущенной жизни. В этой истории мы хозяева своей жизни и в любой день можем устроить себе Новый год", - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

Экономика Работа Рынок труда

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