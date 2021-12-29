В мире
29.12.2021 17:27
Текст: Айсель Герейханова

Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в авиастроении

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Москва и Минск договорились о кооперации в области авиастроения. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения

Белорусский президент в ходе переговоров поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества в авиастроении. "У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы уже многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения", - заметил он.

Путин ответил, что по результатам встречи это будет еще одно из поручений правительству.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»