Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в авиастроении

Москва и Минск договорились о кооперации в области авиастроения. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге.

Белорусский президент в ходе переговоров поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества в авиастроении. "У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы уже многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения", - заметил он.

Путин ответил, что по результатам встречи это будет еще одно из поручений правительству.