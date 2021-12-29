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29.12.2021 18:49
Рубрика: Власть

Путин: Пуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе

Текст: Галина Мисливская
После начала работы трубопровода "Северный поток - 2" снизится стоимость газа для европейских стран и Украины, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ходу отопительного сезона.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В ходе мероприятия глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод заполнен техническим газом и готов к работе. Он также рассказал, что Украина с 24 декабря 2021 года вошла в зону исторического минимума по запасам газа в своих подземных хранилищах.

Запуск "Северного потока-2" "безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте", отметил Путин. "Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств", - сказал он. Глава государства добавил, что "даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены", поскольку значительный объем российского газа Киев покупает по ценам европейского рынка.

Путин заявил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока-2"
Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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