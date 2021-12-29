Путин сообщил о планах провести российско-белорусские военные учения

Президент России Владимир Путин рассказал о планах провести в начале следующего года совместные российско-белорусские военные учения. Об этом зашла речь на переговорах с Александром Лукашенко.

- Как вы и предлагали, мы проведем их, там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат, - цитирует ТАСС слова Путина.

Президент Беларуси попросил Владимира Путина не останавливать совместные учения и в целом сотрудничество в военной отрасли.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин проводит переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. После встречи лидеры также планируют сыграть в хоккей.