Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Текст этого документа опубликован в думской электронной базе.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", - говорится в документе.

Гражданство может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю нашей страны и основы нашего законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка РФ.

При этом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство и признании российскими гражданами.