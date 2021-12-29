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29.12.2021 11:07
Рубрика: Власть

Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Что нового в документе

Текст: Кира Латухина

Президент внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Он опубликован в думской электронной базе инициатив. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется. Новая инициатива потребовалась в связи с внесением поправок к Конституции.

С начала действия закона от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ" в соответствии с его положениями российские паспорта получили свыше 7,3 млн человек, говорится в пояснительной записке. Но коррективы в Основной закон страны "более остро поставили вопросы", которые накопились за 20 лет. В том числе они касаются приобретения гражданства теми, кто родился во время СССР, их детьми, гражданства детей в целом, отмены решений о приеме в гражданство РФ для преступников.

Законопроект также направлен на реализацию Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы.

Что нового в документе

- Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства тем, кто проживает в нашей стране и может стать полноценным членом российского общества.

- Гражданство может предоставляться русскоязычным, которые знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка.

- Применяется упрощенная процедура более чем к 20 категориям. Это, например, соотечественники - граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по добровольному переселению в Россию из-за рубежа, а также те, у кого в нашей стране живут близкие родственники с российскими паспортами.

- Российскими гражданами также могут быть признаны родившиеся на территории России до 6 февраля 1992 года, и те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал в России.

- Упрощенная процедура коснется военных, присягнувших на верность СССР или РФ и по состоянию на 6 февраля 1992 года служивших в воинских частях под юрисдикцией России на территориях других стран.

- Президент оставил за собой прием в гражданство в исключительном порядке ветеранов, которые были гражданами бывшего СССР, тех, у кого есть особые заслуги перед нашей страной, и тех, кто по профессии или иным причинам представляет интерес для России.

- По остальным категориям гражданством заниматься будут МВД и МИД.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Тем самым срок рассмотрения вопросов гражданства сократится с года до трех месяцев.

- Инвесторы и квалифицированные специалисты не вошли в число тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства - эта привилегия не была востребована на практике.

- Для исключения фиктивных браков упрощенное приобретение гражданства возможно лишь при наличии в браке общего ребенка.

- Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства.

- Те, у кого российское гражданство прекращено по инициативе родителей (усыновителей), могут получить его в упрощенном порядке в течение пяти лет после совершеннолетия.

- Расширяется перечень преступлений, за которые лишают гражданства. Это не только терроризм, но и некоторые тяжкие преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

- Если в заявлении по гражданству есть опечатки, его можно будет вернуть без отклонения для устранения описок.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Закон о гражданстве

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