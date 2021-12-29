Аренда квартир резко подорожала

Съемные квартиры с осени резко выросли в цене. В некоторых городах годовой прирост составил 30-40%, в среднем по стране - 15%, сообщает портал "Мир квартир".

Сильнее всего аренда подорожала в Сочи, где "однушки" поднялись в цене на 42,8%, "двушки" - на 42,6%, "трешки" - на 40%. Существенное подорожание также в Калининграде (+25,6%, +37% и +40,8%), Краснодаре (+22,7%, +29,9% и +36%), Махачкале (+22,1%, +27,9% и +33,6%) и Кирове (+14%, +37,4% и +31,2%).

Минимальный результат среди 70 городов-участников исследования показали Череповец (+3,9%, -5,1% и -4,7%), Чита (-4%, -2,1%, +7,6%), Волжский (+6,5%, +1,6% и -5,6%), Саратов (+1,9%, -3,1% и +4,2%) и Уфа (+3,8%, +1,8% и +0,8%).

В Москве однокомнатные квартиры подорожали за год на 18,7%, до 45 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные на 20,9%, до 54,9 тыс. руб., трехкомнатные - на 16,2%, до 64,1 тыс. руб. "После прошлогоднего снижения из-за пандемии арендные ставки на столичное жилье стали восстанавливаться, трехкомнатные квартиры выросли до уровня конца 2019 года, а одно- и двухкомнатные даже переросли его", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко.

В Московской области ценники увеличились на 22,4% на квартиры с одной комнатой, на 19,8% - с двумя, на 12,7% - с тремя. В Санкт-Петербурге прирост составил 19%, 28,8% и 21,7% соответственно.

Средняя однокомнатная квартира по России сдается за 15,4 тыс. руб./мес., что на 15,1% больше прошлогоднего показателя, двухкомнатная - за 20,9 тыс. руб./мес. (+14,4%), трехкомнатная - за 27,9 тыс. руб./мес. (+15,8%).

"В этом году резко сократилось предложение на рынке аренды: на пике ажиотажного спроса на покупку квартир многие собственники предпочли продать их по хорошей цене вместо того, чтобы продолжать сдавать в аренду. Осенью стал возрастать спрос со стороны трудовых мигрантов из Средней Азии и офисных удаленных работников, которые стали возвращаться в крупные города. Резкий дисбаланс спроса и предложения способствовал подорожанию съемных квартир", - объясняет Павел Луценко.