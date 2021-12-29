Чем в Москве заняться и куда пойти в новогодние каникулы

В Москве, как и во всем мире, вот-вот начнутся вторые новогодние каникулы эпохи пандемии.

Но если год назад в столице было практически все закрыто, а заболеваемость находилась на пике, то сейчас ситуация более стабильная. Прочувствовать праздничное настроение будет проще, скучать не придется, для отдыха лишь кое-где понадобится QR-код о прививке или перенесенной болезни. Под запретом останутся только некоторые традиционные для Нового года активности.

Эстафета фейерверков

Начнем с новогодней ночи. Еще недавно Москва праздновала ее с размахом: перекрывались улицы, в парках гремели ночные дискотеки, на катках было не протолкнуться, в город приезжали туристы не только со всей страны, но и мира. На этот раз такого, конечно, ждать не стоит. Перекрывать улицы и даже продлевать работу большинства катков власти не планируют. Во всяком случае, пока известно лишь о перекрытии небольших участков дорог из-за новогодних фейерверков.

В то же время парки закрывать свои двери не будут - продолжат работать по обычному графику, рассказали "РГ" в Мосгорпарке. В частности, парк Горького открыт круглосуточно, значит, и в новогоднюю ночь сюда можно заглянуть. Но каток к полуночи здесь закроют и никаких специальных мероприятий тоже не планируют. Однако покататься на льду вечером, а к полуночи отправиться домой ничто не помешает. Главное, поторопитесь с покупкой билета - желающих проводить старый год с коньками на ногах наверняка будет много.

А вот на ВДНХ каток работает и в праздничную полночь - до двух часов ночи 1 января. Но будьте готовы раскошелиться - билет на вечерний сеанс с прокатом коньков для взрослого обойдется в 1900 рублей. И имейте в виду - билеты продаются с указанием времени прохода, чтобы не создавать очередей, так что опаздывать не стоит, как и приходить раньше. Время можно выбрать при покупке билета - они, кстати, продаются только онлайн.

В целом для новогодней ночи действует единое правило - большинство площадок работают в обычном режиме, каких-то общегородских мероприятий не планируется. Парки, которые обычно закрываются на ночь, будут закрыты и в ночь с 31 на 1 января. Не получится попасть, например, на территорию музея-заповедника "Царицыно".

Одну традицию, впрочем, не способна отменить даже пандемия - новогодние фейерверки прогремят над Москвой как обычно. Главный, высотный фейерверк взлетит ровно в полночь на Москворецкой набережной, видно его будет издалека. На остальных площадках эстафету примут чуть позже - залпы прогремят в час ночи 1 января. Их запустят на Поклонной горе, в парке "Ходынское поле", на ВДНХ и в других популярных местах.

Елки больших городов

Ну а что же дальше, чем заняться в Москве с 1 по 9 января? Скучать не придется! Да, с одной стороны, действует все то же правило - площадки работают в стандартном режиме, специальных массовых мероприятий не будет. Но в отличие от ситуации годичной давности Москва в этом сезоне снова отправилась в "Путешествие в Рождество". Один из самых масштабных рождественских фестивалей Европы опять в столице - на 27 площадках можно не только попробовать разнообразные угощения и купить сувениры, но и бесплатно покататься на коньках или каруселях и даже сыграть в керлинг под открытым небом!

Фестиваль стартовал 10 декабря и продлится до конца каникул. Площадки расположены как в центре, так и на окраинах. В этом году каждая из них посвящена новогодним традициям разных стран. На площади Революции, например, можно окунуться в купеческое рождество - здесь все украшено многослойными бусами, сказочными камнями-самоцветами и экомехами. Это своеобразная фантазия на тему нарядов московских купчих и боярынь.

Хотите чего-то иностранного? Тогда отправляйтесь на Новый Арбат - здесь отмечают скандинавский Новый год. Вдоль домов-книжек расположились четыре площадки, украшенные лапником, белыми и красными рождественскими ветками. На Кузнецком Мосту работает выставка "Елки больших городов". "Московские дизайнеры, молодые художники и даже артисты балета создали уникальные наряды для зеленых красавиц. Ведущая Алла Михеева, исполнитель Егор Крид, премьер Большого театра Денис Родькин и другие представили 15 дизайн-елок", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Много интересного на новогодние каникулы приготовили и столичные музеи, театры и другие культурные центры. Бесплатно работать музеи, как в прошлые годы, не будут - во время пандемии скопления людей допускать нельзя. К тому же, чтобы в Москве попасть в театр или музей, пройти на концерт или на любое мероприятие, где соберутся более 500 человек, необходим QR-код. Имейте это в виду, планируя визит.

Кстати

Полезные адреса

- Сайт фестиваля "Путешествие в Рождество"

- Подробности о QR-кодах - где нужны, как получить и т.д.

- Адреса запуска новогодних фейерверков и прочие нюансы празднования ищите на официальном сайте мэрии

- Информацию о мероприятиях в конкретных парках, музеях и других площадках проще всего найти непосредственно на их сайтах - там, как правило, есть все данные. Например, афишу всех активностей музея-заповедника "Царицыно" можно увидеть на его сайте.