Как бездомные в столице встречают Новый год

Бесконечные пробки перед ТЦ, беготня людей с красными пакетами и торчащими горлышками шампанского, витрины, инсталляции... Все это лишь декорации реальной жизни для сотен людей, которым по разным причинам некуда уйти со столичных улиц.

Но работники социальных служб и волонтеры в Москве делают все, чтобы и для бездомных Новый год стал праздником. А возможно, и стимулом для реализации главной мечты.

В Центре социальной адаптации имени Е. Глинки новогоднюю ночь, как ожидается, проведут не менее 350 человек. Именно столько людей приходят на ночевки в зимнее время. Здесь можно поесть, помыться, привести себя в порядок. Под бой курантов центр станет оазисом тепла во всех смыслах. Как рассказала "РГ" заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина, в этот день сотрудники "Социального патруля" облачатся в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, всем подопечным раздадут подарки. На помощь им придут благотворители и волонтеры, которых с каждым годом в Москве становится все больше. Как и самих подопечных.

"Во время пандемии бездомных в нашем городе стало еще больше, - рассказал "РГ" координатор Общины Святого Эгидия Андрей Волков, один из тех, кто дарит оставшимся без крова надежду. - На человека, оказавшегося в тяжелой ситуации, когда вокруг него праздник жизни, волей-неволей накатывают тяжелые чувства. И именно сейчас, под Новый год, мы должны показать, что наши друзья - не одни".

Сколько точно в Москве бездомных, никто, конечно, не знает. Их число меняется в зависимости от обстоятельств, личных проблем и общих бед. "Классический сценарий: человек приехал в Москву на заработки не от сытой жизни, - суммирует Андрей свой 12-летний опыт помощи друзьям на улице. - Потом его обманули, перестали платить, ему стало нечем платить за общежитие или квартиру. И вот уже - он на улице". Москва, надо отдать должное, многое делает для помощи нуждающимся, в том числе и бездомным. Даже если ты приехал из региона и тебя, что называется, "кинули", соцслужбы все равно помогут. Дадут пожить какое-то время в центре социальной адаптации, даже если человек никогда не был прописан в Москве. Помогут восстановить паспорт, даже билет приобретут до дома. Правда, далеко не все хотят возвращаться туда, откуда приехали. "Не буду сейчас рассуждать, хорошо это или плохо, - продолжает Андрей Волков. - Но это факт, жизненные обстоятельства многим просто не дают этого сделать".

Алина Павловна (имена героев по их просьбам изменены), женщина лет 50, одна из тех, кто ждет новогоднего чуда на улице уже лет 10, так ответила на этот вопрос: "А что толку? Я прописана в Кирове. Но это - барак! Его не сносят, не расселяют. Там огромные долги за коммуналку. Что там жить, что здесь на улице - почти одно и то же. Но здесь, в Москве, я чувствую помощь, даже надежду". Со стороны можно осуждать такой подход. Мол, это все отговорки, просто не хочет ничего сделать, чтобы изменить ситуацию! Но представьте себя на ее месте - и поймете: в сущности мы ничем от бездомных не отличаемся. Сколько раз каждый из нас обещал себе: мол, вот с понедельника, или там с осени, после дня рождения и так далее начну что-то менять... Но так и не изменили - "обстоятельства не позволили". Вот и у бездомных так же. "Тем более что у большинства наших друзей на улице действительно есть объективные причины для отчаяния, - объясняет Андрей Волков. - Ну вот вы решили получить новый паспорт, идете в МФЦ - а охрана гонит, мол, слишком грязный. Или на работу пошли устраиваться - а документов нет. Словом, далеко не каждый справится с чередой таких препятствий".

Но главное для людей - не столько еда, сколько человеческое общение и дружеские пожелания. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

И тем не менее Новый год для бездомных - такой же праздник, как и для всех других людей. В том числе и для волонтеров. Ребята, в основном это старшеклассники и студенты, собирают для друзей на улице подарки. Мы застали их как раз за праздничными хлопотами в "штаб-квартире" на Садовой-Самотечной. В подарочных наборах - печенье, зефир, паштет, сок. Мама одной девочки решила приготовить целых 10 килограммов традиционного оливье.

Подарки будут раздавать 31 декабря днем. А пока - обычный предпраздничный ужин. В волонтерском центре на Садовом готовят термосы с чаем, бутерброды с колбасой и другие угощения. Друзья на улице прекрасно знают, где их угостят. Помимо бытовых нужд желание одно - было бы с кем поговорить, просто про политику, кино, да хоть тот же футбол! Марат, парень приехавший покорять Москву лет семь назад, подбадривает друзей. "Все возможно! У меня мечта, кстати, сбылась! - делится он. - Хотел встретить Новый год в нормальных условиях". Квартиру, конечно, не купил и не снял. Но подфартило устроиться промоутером и снять койко-место в хостеле. Там и будет Новый год встречать! Но без гостей и алкоголя - за нарушения из хостела и вылететь можно. "У меня был момент, когда я отчаялся, - говорит он. - Патруль и волонтеры уговаривали: ну поехали с нами, хоть помоешься, одежду постираешь. А, думаю, зачем? Все равно через три дня пойдет дождь. Напьюсь, упаду - и снова буду грязным". Марат не говорит, что сподвигло его на изменения. Это очень личное. Но, уверяет он, теперь и сам помогает бездомным хоть как-то адаптироваться. Ведь в Москве для этого полно шансов. "Вы зря думаете, что бездомный - это обязательно кто-то грязный и пьющий, - объясняет он. - Многие работают, следят за собой. И живут надеждой на лучшее. Только тогда тебе повезет, когда есть надежда и хоть маленькая цель".

Бездомной Дамире уже повезло: рассказывает, что познакомилась как-то с пожилой женщиной, и та пригласила ее пожить с ней в поселок Быково под Москвой. "Ну а что, я там в летней кухне нормально размещаюсь, - говорит Дамира. - Мы недавно даже елочку с ней нарядили. Она прямо во дворе у нас растет, небольшая, около метра в высоту". Электричество для гирлянды, да и для обогревателя, отапливающего летнюю кухню, как и прочую "коммуналку", Дамира, кстати, оплачивает сама. На это уходит примерно половина региональной пенсии. "Но я первым долгом всегда благодарю бога за жизнь, - не скрывает она. - Ведь, по большому счету, мы уже счастливы, что живем". После ужина Дамира не успеет на электричку - придется ночевать на вокзале, на улице минус 15. А там, на вокзале, бездомные чувствуют себя словно у своего очага. Иногда именно там творятся чудеса. "Один мой друг, ему лет 65, однажды подошел ко мне и сказал, что решил креститься, - улыбнулся Андрей Волков. - Непривычно было становиться крестным отцом для человека такого возраста, но я согласился. Чувствовал - в его судьбе это веха". И новый христианин как-то поразил весь Казанский вокзал. Встретил там отчаявшегося молодого парнишку, который остался в Москве без денег и чистой одежды. И на всю свою пенсию купил ему билет домой. А сам вместе с сотнями других бездомных остался московским "жителем улиц".

Прямая речь

Оксана Шалыгина, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

В предновогодние дни всем хочется чуда! Особенно это важно для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Помощь бездомным людям на улицах города оказывается круглосуточно, а в праздники мы подготовим символические подарки для тех, у кого нет дома. Будем выдавать их на пунктах обогрева. Мы напоминаем, что каждый желающий может помочь человеку, оказавшемуся на улице. ЦСА круглосуточно принимает одежду и обувь, а также работает социальный патруль. Если вы увидели на улице бездомного человека и ему срочно нужна помощь, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными и позвоните в "Социальный патруль" по номерам: 8 (499) 357-01-80 и 8 (495) 720-15-08 или 112.