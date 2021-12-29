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Рубрика: Экономика

Количество электробусов в Москве достигло тысячи

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8647)
Во вторник, 28 декабря, на улицы Москвы вышла новая партия электробусов - их только что собрали на заводе в Сокольниках. "Таким образом их количество в российской столице достигло тысячи, - заявил заммэра Максим Ликсутов. - Уже четвертую зиму этот вид общественного транспорта работает без сбоев".
Владимир Ефимов и Максим Ликсутов запустили "электробус-юбиляр". Фото: Аркадий Колыбалов Владимир Ефимов и Максим Ликсутов запустили "электробус-юбиляр". Фото: Аркадий Колыбалов
Владимир Ефимов и Максим Ликсутов запустили "электробус-юбиляр". Фото: Аркадий Колыбалов

Последняя партия электробусов куплена на средства от размещения "зеленых облигаций", напомнил заммэра Владимир Ефимов. Это вид государственных ценных бумаг, в которые вкладываются горожане-инвесторы. Процесс выгоден обеим сторонам: вкладчики получают дополнительный доход, а город получает оборотные средства для обновления транспорта. Как уже писала "РГ", в 2030 году в Москве общественный транспорт должен стать полностью электрическим.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В Москве меняется стоимость проезда в общественном транспорте и парковок

Сейчас "зеленой" можно считать примерно шестую часть парка "Мосгортранса". Но это уже сократило выбросы диоксида углерода на 600 тысяч тонн за три года, сообщили в департаменте транспорта. И в общей сложности за это время электробусы проехали по Москве 60 миллионов километров - никаких серьезных проблем не было. "Эти машины стали неплохой заменой для троллейбусов, - поделилась с "РГ" водитель Елена Никитушкина. - Ресурс хороший, запас хода - никогда такого не было, чтобы зарядка кончалась в дороге". С троллейбусами, которые раньше водила Елена, работалось сложнее: каждый день приходилось поправлять "рога", бывало, и сбои случались - ведь не было автономного хода. "Сейчас я уже по троллейбусам не скучаю", - делится Елена Никитушкина.

Электробусы проехали по Москве 60 миллионов километров - никаких серьезных проблем не было

Вообще до недавнего времени электробусы были похожи на троллейбусы, просто мы не видели пантографов - тех самых "рогов". Они находятся в специальной нише и выдвигаются во время зарядки. Но, как сообщили в дептрансе, в городе совместно с институтом НАМИ тестируют уже и новый вид зарядки. На крыше инновационного электробуса - уже не "рога", а контактные рельсы. Пантограф же - на зарядной станции нового образца. Таким образом машины становятся легче, их запас хода увеличивается. Кроме того, электробус новой конструкции значительно дешевле. Были опасения, что электротранспорт на автономном ходу для России - утопия, особенно зимой. Но в дептрансе отмечают, что конкретно в Москве проблем с электробусами не возникает, даже когда температура опускается ниже минус 20.

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