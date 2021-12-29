Количество электробусов в Москве достигло тысячи

Во вторник, 28 декабря, на улицы Москвы вышла новая партия электробусов - их только что собрали на заводе в Сокольниках. "Таким образом их количество в российской столице достигло тысячи, - заявил заммэра Максим Ликсутов. - Уже четвертую зиму этот вид общественного транспорта работает без сбоев".

Последняя партия электробусов куплена на средства от размещения "зеленых облигаций", напомнил заммэра Владимир Ефимов. Это вид государственных ценных бумаг, в которые вкладываются горожане-инвесторы. Процесс выгоден обеим сторонам: вкладчики получают дополнительный доход, а город получает оборотные средства для обновления транспорта. Как уже писала "РГ", в 2030 году в Москве общественный транспорт должен стать полностью электрическим.

Сейчас "зеленой" можно считать примерно шестую часть парка "Мосгортранса". Но это уже сократило выбросы диоксида углерода на 600 тысяч тонн за три года, сообщили в департаменте транспорта. И в общей сложности за это время электробусы проехали по Москве 60 миллионов километров - никаких серьезных проблем не было. "Эти машины стали неплохой заменой для троллейбусов, - поделилась с "РГ" водитель Елена Никитушкина. - Ресурс хороший, запас хода - никогда такого не было, чтобы зарядка кончалась в дороге". С троллейбусами, которые раньше водила Елена, работалось сложнее: каждый день приходилось поправлять "рога", бывало, и сбои случались - ведь не было автономного хода. "Сейчас я уже по троллейбусам не скучаю", - делится Елена Никитушкина.

Электробусы проехали по Москве 60 миллионов километров - никаких серьезных проблем не было

Вообще до недавнего времени электробусы были похожи на троллейбусы, просто мы не видели пантографов - тех самых "рогов". Они находятся в специальной нише и выдвигаются во время зарядки. Но, как сообщили в дептрансе, в городе совместно с институтом НАМИ тестируют уже и новый вид зарядки. На крыше инновационного электробуса - уже не "рога", а контактные рельсы. Пантограф же - на зарядной станции нового образца. Таким образом машины становятся легче, их запас хода увеличивается. Кроме того, электробус новой конструкции значительно дешевле. Были опасения, что электротранспорт на автономном ходу для России - утопия, особенно зимой. Но в дептрансе отмечают, что конкретно в Москве проблем с электробусами не возникает, даже когда температура опускается ниже минус 20.