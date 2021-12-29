Курскую чиновницу осудили за аферу с деньгами инвалидов

Суд в Курской области вынес приговор бывшей сотруднице отдела опеки и попечительства администрации Беловского района. Даму признали виновной в мздоимстве и чересчур вольном обращении с деньгами вверенных ее попечению инвалидов.

Как установили следствие и суд, чиновница несколько раз получала от опекунов недееспособных граждан крупные взятки (их размер колебался от 100 до 389 тысяч рублей) и в обмен на это закрывала глаза на то, что нечистые на руку опекуны неправильно распоряжаются деньгами своих подопечных.

Однажды дама и сама обманула опекуна, присвоив себе социальную пенсию инвалида в размере 655 рублей.

Признав подсудимую виновной по двум статьям УК, суд назначил ей наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом работать в органах власти и управления в течение трех лет.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 740 тысяч рублей, сообщили в управлении СКР по Курской области.